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Интерфакс-АВН

Россия изучает варианты ответа на эскалацию Западом напряженности на континенте, но решения о понижении уровня дипотношений не принималось - Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Россия рассматривает разные варианты ответа на растущую вовлеченность западных стран в эскалацию напряженности на континенте, но решения о понижении уровня дипотношений с ними пока никто не принимал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вопрос о понижении уровня дипотношений - стандартная дипломатическая практика государства, которое сталкивается с недружественными или враждебными проявлениями в свой адрес", - сказал Песков журналистам.

"В качестве ответной реакции на подобную постоянно растущую вовлеченность и непрекращающуюся со стороны Запада эскалацию напряженности на континенте Россия просчитывает разные варианты. Но никаких решений на этот счет пока не принималось. Внешняя политика нашей страны определяется президентом РФ, главой государства, а реализуется уже МИД РФ", - подчеркнул он.

Так Песков ответил на вопрос, действительно ли Россия рассматривает и изучает возможность понижения уровня дипотношений со странами Запада в ответ на антироссийскую политику.

Он отметил, что "по мере того, как растет вовлеченность в украинский конфликт стран коллективного Запада, США, Россия не может не рассматривать различные варианты ответов на такое враждебное вмешательство в украинский кризис".

"Когда страны Запада открыто декларируют, что их главной задачей является обеспечение стратегического поражения России на поле боя, это не может не вызывать ответную реакцию Москвы", - заявил Песков.

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