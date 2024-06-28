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Интерфакс-АВН

Пять спутников дистанционного зондирования Земли планируется запустить до конца 2024 г. - "Роскосмос"

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Макет спутника "Ресурс-П"
Макет спутника "Ресурс-П".
Источник изображения: © Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia Commons

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П" №5, "Кондор-ФКА", "Обзор-Р" и два аппарата типа "Аист" планируется запустить до конца года, сообщил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.

"В запуске в этом году стоит космический аппарат "Ресурс-П" №5 в конце года. У нас в конце года будут запущены два космических аппарата типа "Аист". Это аппараты со стереоскопической аппаратурой", - сказал Хайлов в четверг на заседании Межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности.

По его словам, в 2024 году также будет осуществлен запуск радиолокационного космического аппарата "Кондор-ФКА" №2, который в ближайшее время будет отправлен на космодром.

"И будет запущен еще один радиолокационный аппарат, многофункциональный - это "Обзор-Р" №1", - отметил Хайлов.

12 апреля вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что спутниковая группировка России в настоящее время составляет более 240 космических аппаратов, еще свыше 100 планируется запустить до конца 2024 года.

Аппараты "Ресурс-П" предназначены для обновления карт, обеспечения хозяйственной деятельности Минприроды РФ, МЧС, Росрыболовства, Росгидромета и других потребителей, а также получения информации в области контроля и охраны окружающей среды.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
МЧС
Роскосмос
Персоны
Мантуров Денис
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