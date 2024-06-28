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Интерфакс-АВН

Израиль не настроен на войну с "Хезболла", но готовится к любому сценарию - министр обороны

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Ретушь лица военнослужащего осуществлена пресс-службой ЦАХАЛ
Ретушь лица военнослужащего осуществлена пресс-службой ЦАХАЛ.
Источник изображения: topwar.ru

Иерусалим. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Израиль не хочет войны с ливанским шиитским движением "Хезболла", но готов к любому развитию событий, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе общения с журналистами во время визита в Вашингтон.

"Мы не хотим войны, но "Хезболла" ведет опасную игру, и мы не потерпим нападений на наших граждан и десятки тысяч израильтян, вынужденных покинуть свои дома", - цитирует Галанта Jerusalem Post.

По его словам, основная цель - вернуть граждан Израиля домой в целости и сохранности.

"Мы предпочитаем делать это на основе взаимопонимания, но готовимся ко всем возможным сценариям", - отметил он.

Ранее в среду премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетил границу с Ливаном, где пронаблюдал за израильскими военными учениями и заявил, что в случае конфликта с "Хезболлой" Израиль одержит победу.

Президент Израиля Ицхак Герцог обвинил мировое сообщество в том, что оно делает недостаточно для предотвращения такого конфликта.

"Международное сообщество не должно удивляться, если ситуация выйдет из-под контроля, потому что международное сообщество едва ли пошевелило пальцем и сделало что-то, чтобы поспособствовать безопасности жителей Израиля", - сказал он, говоря о ситуации на северной границе своей страны.

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Израиль
Ливан
США
Проекты
Военные учения
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