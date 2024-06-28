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Интерфакс-АВН

Путин и и.о. президента Ирана Мохбер обсудили вопросы развития сотрудничества между Москвой и Тегераном - Кремль

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Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером, стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех ключевых областях, сообщила пресс-служба Кремля.

"В частности, выражено особое удовлетворение успешно продвигающимся взаимодействием в сфере энергетики и реализации масштабных инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.

"Президент России пожелал народу Ирана успешного проведения предстоящих президентских выборов, подчеркнув уверенность, что российско-иранские дружественные отношения и далее будут развиваться по нарастающей", - отмечается в сообщении.

Внеочередные президентские выборы назначили на 28 июня.

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Страны
Иран
Россия
Персоны
Путин Владимир
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