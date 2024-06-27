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Военное обозрение

Варварское отношение солдат ЦАХАЛ к флагу Саудовской Аравии может сильно осложнить отношения между странами

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Источник изображения: topwar.ru

Израиль и Саудовская Аравия не имеют дипломатических отношений десятки лет. В последние годы все чаще шли разговоры о налаживании двухсторонних отношений. Говорили даже о готовящемся соглашении между странами. Но на фоне военных действий Израиля в секторе Газа эти разговоры ушли на второй план. И все же некоторые эксперты отмечали, что Тель-Авив и Эр-Рияд ищут сближения, чего очень хотят в Соединённых Штатах.

Однако распространившиеся в социальных сетях кадры, могут сильно осложнить процесс налаживания отношений между странами. На фото, которое выложили ранее израильские солдаты видно, как они топчут флаг Саудовской Аравии. Фото было сделано в городе Хан-Юнис в секторе Газа.

Стоит отметить, что государственный флаг Саудовской Аравии представляет собой зеленое полотно, на котором на арабском языке написаны священные для всех мусульман слова – «нет бога, кроме Аллаха, и Магомед - посланник его». Таким образом, израильские солдаты сознательно пошли на этот шаг, чтобы оскорбить религиозные чувства мусульман.

Позже эти кадры исчезли с аккаунтов израильских солдат в соцсетях. Однако недавно о них написали СМИ Саудовской Аравии. Очевидно, что теперь следует ожидать официальной реакции властей королевства.

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Страны
Израиль
Саудовская Аравия
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