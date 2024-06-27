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Военное обозрение

По данным СМИ, гендиректор «Уральских заводов» обеспечивал МВД зарубежными радиостанциями вместо российских

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Источник изображения: topwar.ru

Стали известны подробности уголовного дела, возбужденного в отношении генерального директора «Уральских заводов» Василя Мусина». Напомним, Замоскворецкий районный суд Москвы 24 июня выдал санкцию на его арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Мусин обманом похитил деньги, которые МВД выделило на обеспечение гособоронзаказа.

На заседании об избрании в отношении Василя Мусина меры пресечения представитель государственного обвинения воздержался от оглашения подробностей уголовного дела в присутствии представителей СМИ. Однако теперь некоторые детали обвинения все же вылезли наружу.

По данным СМИ, Василь Мусин по гособоронзаказу должен был обеспечить Министерство внутренних дел РФ носимыми цифровыми радиостанциями. Эти средства связи необходимы сотрудникам правоохранительных органов для более быстрой координации своих действий в различных ситуациях. Одним из условий контракта был тот факт, что радиостанции должны быть российского производства. Однако вместо отечественных приборов Мусин поставил зарубежные радиостанции.

Всего в уголовном деле упоминаются восемь контрактов на общую сумму 50 миллионов рублей. При этом сумма похищенных, по версии следствия, средств не уточняется. Известно, впрочем, что стоимость только одного контракта составляла 8,5 миллионов рублей.

Стоит отметить, что по ч.4-й 159-й статье УК РФ Василю Быкову может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Добавим, что АО «Уральские заводы» было основано в 1995 году в Ижевске. Предприятие занимается проектированием и созданием спецтехники радиосвязи, в частности радиостанций и ретрансляторов. Василь Мусин возглавляет предприятие с августа 2015 года.

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Страны
Россия
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