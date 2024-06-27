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Военное обозрение

Южнокорейские источники пишут о якобы неудачном запуске КНДР баллистической ракеты

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Источник изображения: topwar.ru

КНДР провела очередные испытания неопознанной баллистической ракеты. Об этом сообщает издание Yonhap со ссылкой на южнокорейское военное ведомство.

По утверждению южнокорейских военных, пуск баллистической ракеты якобы закончился неудачей. Ракета была запущена в сторону Японского моря 25 июня около 23:30 мск. Пуск осуществлялся из района вблизи северокорейской столицы Пхеньяна.

Как сообщают южнокорейские источники, ракета пролетела около 250 километров, после чего взорвалась в воздухе над акваторией Японского моря. По имеющейся у военных Южной Кореи информации, ракета сильно дымила, что может свидетельствовать о наличии определенных технических проблем. Скорее всего, ракета работала на твердом топливе, предполагают южнокорейские военные.

Издание Yonhap предполагает, что испытание КНДР баллистической ракеты могло быть ответом на прибытие в Южную Корею, в порт Пусан, американского авианосца USS Theodore Roosevelt. Корабль прибыл в южнокорейский порт 22 июня, чтобы участвовать в начинающихся совместных военных учениях США, Японии и Южной Кореи.

Отметим, что Северная Корея регулярно проводит испытания различных баллистических ракет, демонстрируя свои возможности в сфере обороны. Эти испытания являются своего рода предостережением для противников страны, свидетельствующим о том, что Пхеньяну есть, чем себя защитить в случае прямой конфронтации с Южной Кореей и ее покровителем – Соединенными Штатами.

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