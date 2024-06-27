infoBRICS: терактами и поставками F-16 Киеву Запад вызовет жесткий ответ Москвы

Запад перешел от угроз в адрес России к терактам, а кроме того намерен использовать европейские авиабазы для применения F-16 на Украине, пишет infoBRICS. Так он "зажигает фитиль чего-то гораздо большего и смертоносного", чем нынешняя конфронтация с Кремлем, считает автор статьи.

Драголюб Боснич

В то время как НАТО и ее неонацистские марионетки координируют свои террористические атаки в глубине России – эту угрозу они уже неоднократно озвучивали и теперь реализуют, о чем свидетельствуют последние события в Дагестане, – восточные страны-члены альянса готовятся фактически вступить в конфликт, хотя и не официально. Подобно тому, как средства ISR НАТО (разведка, наблюдение, рекогносцировка) используются для дальних ударов по российской армии в "неофициальном" качестве, политический Запад надеется получить возможность применять истребители F-16 с авиабаз в Восточной Европе, где они будут "в безопасности" от российских контратак. Теоретически, конечно, потому что никто не может гарантировать, что Москва будет сидеть сложа руки. И все же никто в Европе не задается самым очевидным вопросом: что произойдет, если Кремль все же отреагирует на эту агрессию?

Многие страны НАТО имеют на вооружении истребители F-16, но из всех американских самолетов Польша и Румыния находятся ближе всего к Украине. Они также имеют самую большую площадь, на их территории расположены самые важные военные объекты НАТО в Восточной Европе. Наряду с сильной проамериканской геополитической позицией, сочетание этих факторов делает их наиболее логичными кандидатами на размещение F-16, обещанных Западом киевскому режиму. В Польше есть две крупные авиабазы, на которых базируются эти американские истребители, – 31-я и 32-я, расположенные в Познани и Ласке. Они находятся в западной и центральной частях Польши и имеют ключевое значение для страны. Если бы неонацистская хунта применяла истребители F-16 с этих авиабаз, то оба города стали бы приоритетными мишенями для атак российской армии.

Не исключено, что вместо них могут быть использованы другие, менее важные аэродромы на востоке Польши, но это все равно не устраняет угрозу прямого столкновения НАТО и России, поскольку Москва не потерпит использования авиабаз за пределами Украины для нанесения ударов по российским силам. То же самое касается и Румынии, еще одного эксплуатанта F-16 в Восточной Европе. Она управляет своими американскими истребителями из города Фетешти (юго-восток страны), где расположена 86-я авиабаза. Эта авиабаза НАТО с истребителями F-16 находится ближе всего к Украине и может быть использована в качестве плацдарма для операций против российских войск на юге Херсонской области и в Крыму. Это особенно опасная перспектива, поскольку именно по этим регионам ВСУ практически постоянно наносят удары беспилотниками и ракетами большой дальности.

Логично предположить, что такие атаки призваны ослабить российскую оборону в Крыму, что, возможно, откроет F-16 путь к нанесению ударов по целям, находящимся в глубине России. Очевидно, что в одиночку у этих самолетов мало шансов на выживание. Однако если сначала нейтрализовать российские истребители мирового класса и дальнобойные средства ПВО, то F-16 можно будет использовать для нанесения ударов. Но все это только в теории, поскольку политический Запад рассчитывает на то, что Кремль пойдет на уступки и в конце концов сдастся под давлением. Однако этот опасный гамбит может зажечь фитиль чего-то гораздо большего и смертоносного. Россия неоднократно предупреждала о недопустимости подобной эскалации, но никто на политическом Западе, похоже, ее не слушает. Проще говоря, существует бесчисленное множество вариантов того, что может пойти не так.

Это особенно опасно, поскольку некоторые из доноров F-16 – страны с ядерным потенциалом. Если такие истребители будут применяться киевским режимом в конфликте, организованном НАТО, что будет делать Москва? Какой сигнал будет послан в этом случае? Как уже говорилось, недавние угрозы эскалации террористических атак в России осуществляются в очень тесной координации с вышеупомянутыми дальними ударами по Крыму и другим регионам России. Единственный логический вывод для Кремля (или для любого, у кого есть хоть одна функционирующая клеточка мозга) заключается в том, что все это спланировано и осуществляется одними и теми же людьми. Разочарование и гнев Кремля нарастает (и это справедливо, потому что никто в здравом уме не отреагировал бы иначе). Наступит день, когда у Москвы просто не останется иного выбора, кроме как нанести ответный удар. И когда это произойдет, тем, кто попадется ей под руку, будет очень больно.

Население Европы, особенно Восточной Европы, крайне обеспокоено такой перспективой (и это вполне объяснимо). Последствия российского возмездия ощутит весь Старый Свет. Одно только нарушение нормальной экономической деятельности станет для Европы катастрофой, не говоря уже о прямой конфронтации между военными сверхдержавами. Большинству людей очень трудно даже осознать огромную скорость развития современной конфронтации. Некогда мирная ситуация может превратиться в кровавую баню за считанные часы, при этом целые регионы станут неузнаваемыми практически в одночасье. К тем, кто поддерживает подобную ​​эскалацию, следует относиться не иначе как к настоящим военным преступникам. К сожалению, хваленая "демократия" политического Запада – это миф, а значит, механизмов контроля, способных остановить их, практически не существует.

Нельзя рассчитывать на то, что последние, казалось бы, тектонические изменения на политической сцене Евросоюза изменят курс его противостояния с Россией, поскольку творцы внешней политики в западных странах достаточно устойчивы к любым политическим сдвигам. Хорошим примером тому служит премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Хотя она пришла к власти как предполагаемый кандидат "против истеблишмента", оказалось, что это совсем не так. Хуже того, теперь она угрожает России, стране, которая считает Италию не более чем пылинкой в своей глобальной военной стратегии. Опасность того, что другие правые правительства продолжат ту же или аналогичную внешнюю политику в отношении России, присутствует повсюду в Европе. Это означает, что Москве практически не с кем разговаривать на политическом Западе. Если такая ситуация сохранится, какова будет альтернатива? Если страна, имеющая около шести тысяч термоядерных боеголовок, окажется на краю пропасти, чего можно ожидать?