Три причины, почему Путин уверен в выполнении его мирного плана (IL Fatto Quotidiano, Италия)

Политолог Орсини: Путин уверен в своем мирном плане, так как ВСУ проигрывают

Владимир Путин выступил с мирным планом по Украине, зная, что находится в более сильном положении, чем киевский режим, пишет аналитик Алессандро Орсини в статье для Il Fatto Quotidiano. Он называет три фактора, которые говорят о неминуемом крахе ВСУ на поле боя.

Алессандро Орсини

В ответ на мирное предложение Владимира Путина поднялась целая волна возмущения. Он требует, чтобы Украина вывела войска из четырех регионов, вошедших в состав РФ, и отказалась от вступления в НАТО. Итак, российский президент выдвинул достаточно серьезные условия. Почему? Потому что он понимает, что находится в очень сильной позиции. ВСУ постепенно разваливаются, а украинское государство – машина, поддерживающая военные действия, – становится все слабее и слабее и сильно зависит от иностранной помощи, которую Зеленский не может гарантировать и воспринимать как должное. Давайте последуем примеру правительства Джорджи Мелони, у которого Столтенберг потребовал 3,5 миллиарда евро в год на военные расходы (ранее генсек НАТО призвал страны — члены альянса распределить взносы и собирать по 40 миллиардов евро ежегодно на помощь Украине. Пока согласовать это решение не удалось. Так, Италия выступила против этого предложения. Министр обороны страны заявил: "Рано говорить о пакете в 40 миллиардов в год для Украины. Их просто нет, и Италия высказалась против такого обязательства, которое бы означало расходы в 3,5 миллиарда в год дополнительно, а нам и так сложно довести их до 2% ВВП. Когда достигнем этого порога, будем говорить о новых инвестициях". — Прим. ИноСМИ). Министр обороны Италии Гвидо Крозетто ответил, что его страна слишком бедна для такой суммы: Рим не может позволить себе такие непомерно большие расходы на военные действия. Многие страны ЕС находятся в том же положении, что и Италия, и это положение настолько плачевное, что государства вынуждены прибегать конфискации российских активов. Это, в свою очередь, показывает слабость и стесненность в средствах, а не силу и богатство.

Трамп только что назвал Зеленского одним из величайших "коммивояжеров" в истории и заявил, что больше не намерен так щедро его финансировать. Что касается ситуации на фронте, то украинцы не выиграли ни одного сражения с начала конфликта: ни за Артемовск, ни за Мариуполь, ни за Авдеевку. Когда два противника сталкиваются на поле боя, ВСУ неизменно проигрывают. Вопреки мнению неопытных экспертов, украинцы не выиграли ни одной битвы под Херсоном. В то же время растет число государств, не заинтересованные в победе НАТО на Украине. Это, прежде всего, Северная Корея и Китай.

Таким образом, Путин располагает следующей информацией, которая помогает понять его мирное предложение.

Во-первых, сейчас украинская армия намного слабее, чем она была 24 февраля 2022 года. Через два года она будет еще более истощенной, чем сегодня. Кроме того, Путин знает, что сами украинцы больше не хотят воевать. Как рассказал мне один киевлянин, бежавший в Италию: "Украинцы, которые хотели идти на фронт, мертвы или ранены. Все остальные не хотят воевать".

Во-вторых, российская армия сегодня намного сильнее, чем она была 24 февраля 2022 года. Через два года она будет еще сильнее. Путин обеспечивает неуклонный рост численности личного состава и вооружений. Недавно он торжественно объявил о создании мощной авиабомбы ФАБ-3000, разработанной специально для использования на украинском театре военных действий.

В-третьих, государства, заинтересованные в поражении НАТО, многочисленны и могущественны. Китай, которого Североатлантический альянс считает своим злейшим врагом, не может позволить России проиграть на Украине. Победа Запада нанесет ущерб геополитическим интересам Си Цзиньпина. Для Поднебесной конфликт на Украине представляет собой первый этап войны за Тайвань. Если НАТО будет продвигаться в Восточной Европе, она также будет продвигаться в Южно-Китайском море.

Все эти три фактора подводят Владимира Путина к следующему выводу: российская армия способна занять еще много территорий. Несмотря на то, что Украина уже разрушена, Путин все еще находится на первом этапе конфликта, который заключается в ослаблении вражеской обороны. Плоды своей постепенной стратегии российский президент надеется собрать в будущем. Если российская армия выиграла все сражения, когда ВСУ были на пике своих возможностей, то каков может быть исход следующих битв? Жизнеспособные правящие классы таковы благодаря разумным вопросам. Умирающие – благодаря неправильным ответам.