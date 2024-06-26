Войти
Интерфакс-АВН

Авиасалон МАКС-2024 не состоится - распоряжение правительства

355
0
0
Открывающийся вскоре МАКС-2021 традиционно станет одним из ярких событий этого года. Фото агентства «Москва»
Открывающийся вскоре МАКС-2021 традиционно станет одним из ярких событий этого года. Фото агентства «Москва».

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС), ожидавшееся летом этого года в подмосковном Жуковском, отменяется, следует из распоряжения правительства РФ.

"Позицию, касающуюся Международного авиационно-космического салона "МАКС - 2024", исключить", - говорится в документе.

Об отмене МАКС-2024 в мае этого года сообщали три источника "Интерфакса" в авиаотрасли. Причину собеседники не уточняли. Решение об отмене принципиально принято, но пока не формализовано, говорил один из собеседников агентства.

Первоначально МАКС должны были провести в 2023 году (с 25 по 30 июля), однако мероприятие было отложено на 2024 год. Ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что решение было принято из соображений безопасности. Компания-устроитель АО "Авиасалон" уточняла, что МАКС состоится и в 2025 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
28.11.2006
Рособоронэкспорт опровергает сообщения о начале поставок ЗРК "Тор-М1" в Иран и призывает не забывать о реальности в погоне за новостями
27.11.2006
"Волга-Днепр" и "Мотор-Сич" возобновляют выпуск самолетов "Руслан"
16.11.2006
В Риме состоится очередное заседание российско-итальянской межправкомиссии по ВТС
15.11.2006
В Риме состоится очередное заседание российско-итальянской межправкомиссии по ВТС
15.11.2006
В Риме состоится очередное заседание российско-итальянской межправкомиссии по ВТС
31.10.2006
Российский и украинский авиапром в состоянии производить самолёты АН-124 "Руслан"
05.10.2006
Новые индийские фрегаты будут вооружены ракетами "Брамос"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 09:17
  • 18
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 26.06 05:50
  • 2182
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.06 05:36
  • 16
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 26.06 01:41
  • 1
Нас ожидает дальнейшая фашизация Европы (Печат, Сербия)
  • 26.06 00:40
  • 29
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 25.06 22:35
  • 1
Конец американской исключительности на Крайнем Севере (Foreign Policy, США)
  • 25.06 18:13
  • 516
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.06 12:28
  • 6
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 25.06 11:02
  • 103
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 25.06 10:01
  • 13
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 25.06 08:59
  • 2
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 25.06 01:10
  • 1
Названы задачи беспилотного вертолета ВТ-30Е
  • 25.06 00:39
  • 3
Минобороны РФ сообщило, что экипаж Су-35С сопровождал бомбардировщиков в зоне СВО
  • 25.06 00:13
  • 2
Испытания робота «Импульс-М» показали на видео
  • 24.06 19:06
  • 2
Во Франции рассказали о бесполезности F-16 для Киева