Авиасалон МАКС-2024 не состоится - распоряжение правительства

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС), ожидавшееся летом этого года в подмосковном Жуковском, отменяется, следует из распоряжения правительства РФ.

"Позицию, касающуюся Международного авиационно-космического салона "МАКС - 2024", исключить", - говорится в документе.

Об отмене МАКС-2024 в мае этого года сообщали три источника "Интерфакса" в авиаотрасли. Причину собеседники не уточняли. Решение об отмене принципиально принято, но пока не формализовано, говорил один из собеседников агентства.

Первоначально МАКС должны были провести в 2023 году (с 25 по 30 июля), однако мероприятие было отложено на 2024 год. Ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что решение было принято из соображений безопасности. Компания-устроитель АО "Авиасалон" уточняла, что МАКС состоится и в 2025 году.