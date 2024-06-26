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ТАСС

МО РФ: согласно документам, Киев интересовался работами с оружием массового поражения

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Источник изображения: Дмитрий Харичков/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Они проводились в рамках подписанного в 2005 году соглашения между Минобороны США и Минздравом Украины о сотрудничестве по предотвращению распространения технологий, патогенов и сведений, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Полученные в ходе спецоперации документы подтверждают заинтересованность Киева в работах с оружием массового поражения. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В ходе проведения специальной военной операции были получены документы Главного следственного управления СБУ, подтверждающие заинтересованность киевского режима в продолжении работ с оружием массового поражения", - сказал начальник войск РХБЗ в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США и Украины.

По его данным, Служба безопасности Украины (СБУ) в ответ на запрос в октябре 2023 года в Национальную академию наук запрос о возможностях проведения подведомственными организациями исследований образцов химического, радиологического, биологического и ядерного оружия получила подтверждение проведения исследований двойного назначения. Они проводились в рамках подписанного в 2005 году соглашения между Минобороны США и Минздравом Украины о сотрудничестве по предотвращению распространения технологий, патогенов и сведений, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия.

В ответном письме также сообщается о возможностях лаборатории Одесского противочумного института, а также о планах по ее модернизации до уровня BSL-3 на средства Пентагона. "До настоящего момента осуществляется хранение коллекций таких особо опасных патогенов, как чума и холера", - процитировал его Кириллов.

"Напомню, что основной целью Вашингтона является вывоз с территории Украины штаммов опасных патогенов и биоматериалов, а также реализация ряда особо специфических программ под кодовым названием "Ю-пи" и "ТАП". Например, "Ю-пи-4": "Изучение возможности распространения особо опасных патогенов через мигрирующих птиц"; "Ю-пи-10": "Изучение распространения африканской чумы свиней на Украине в дикой природе и через торговые пути", - добавил начальник войск РХБЗ.

Он отметил, что, в отличие от созданного на деньги Пентагона грузинского Исследовательского центра им. Лугара, американцы ограничились незначительными финансовыми вложениями в модернизацию биообъектов на территории Украины. Проекты США не привели к улучшению санитарно-эпидемической обстановки на Украине, при содействии Ульяны Супрун были завершены практически с нулевым результатом для украинского здравоохранения, добавил Кириллов. 

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