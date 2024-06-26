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ТАСС

Инициатива Путина и отношения с КНДР. О чем говорил Ушаков на "Примаковских чтениях"

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Источник изображения: © Егор Алеев/ ТАСС

Предложение президента России Владимира Путина по мирному урегулированию открывает возможность "буквально сразу" положить конец вооруженному противостоянию на Украине. Такое мнение высказал помощник главы государства Юрий Ушаков, выступая на "Примаковских чтениях".

Он также отметил, что система единой и неделимой безопасности в Евразии должна прийти на смену евроцентричным моделям.

ТАСС собрал основные заявления помощника президента.

Об инициативе Путина

Мирное предложение Путина открывает возможность "буквально сразу" положить конец вооруженному противостоянию на Украине и "перевести его в политико-дипломатическое русло".

О воинственных намерениях Запада

Людской потенциал на Украине еще не исчерпан, поэтому Запад намерен продолжать воевать: "Запад нас не слышит и намерен воевать [вместе] с Украиной до последнего украинца".

Подхлестываемый Западом военный раж принимает "чудовищные формы", такие как убийство отдыхающих на севастопольском пляже.

В мире растет понимание того, что без России урегулировать конфликт просто невозможно: "На мой взгляд - это единственный результат разрекламированного саммита в Бюргенштоке".

О безопасности в Евразии

Система единой и неделимой безопасности в Евразии должна прийти на смену "уходящим в небытие евроатлантическим и евроцентричным моделям".

Об отношениях с КНДР

"Пришло время международному сообществу подумать", что нужно менять в режиме санкций ООН против КНДР.

Совместное заявление Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына предусматривает "дальнейшую плотную координацию действий" двух стран на международной арене.

"Заданы амбициозные цели и долгосрочные ориентиры развития всего комплекса двухсторонних связей".

О расширении БРИКС

Различными странами подано "уже более 30" заявок на вступление в БРИКС, среди них - Таиланд и Малайзия.

Москва работает над списком государств, которые могут получить новый статус партнеров БРИКС, и разрабатывает необходимые критерии. 

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