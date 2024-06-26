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Интерфакс-АВН

Политики Запада не пожелали вникнуть в суть мирного предложения РФ по Украине, хотя оно может остановить войну - Путин

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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Многие западные политики не захотели даже вникнуть в суть нового российского предложения об урегулировании ситуации на Украине, хотя оно реально могло остановить войну и перевести все в политико-дипломатическое русло, считает президент РФ Владимир Путин.

Помощник президента Юрий Ушаков зачитал обращение президента к участникам X международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

Президент отметил, что исходит из того, что участники форума обсудят идеи России по формированию на Евразийском континенте системы равной и неделимой безопасности, а также новое мирное предложение по мирному разрешению украинского кризиса.

"Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода его к политико-дипломатическому урегулированию", - процитировал Ушаков президента.

"Нами на стол положен вариант, который в случае готовности принять его позволил бы буквально сразу прекратить военные действия, но Запад нас не слышит и намерен воевать с Украиной до последнего украинца", - сказал помощник президента.

При этом Ушаков отметил, что "людской потенциал на Украине еще до конца не исчерпан".

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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