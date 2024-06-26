EFE: Испания передала ВСУ вторую партию зенитных ракет для ЗРК Patriot и другую военную технику

ЦАМТО, 25 июня. Правительство Испании сообщило о доставке 21 июня на Украину второй партии зенитных ракет для ЗРК Patriot.

Как сообщило новостное агентство EFE со ссылкой на правительственные источники, "поставка, помимо ЗУР для ЗРК Patriot, включает вторую партию боевых танков Leopard, различные типы боеприпасов, системы борьбы с беспилотниками, оптико-электронные системы наблюдения и слежения, а также турели с дистанционным вооружением".

Как напоминает агентство, в конце мая Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали в Мадриде двустороннее соглашение о безопасности. Этот договор включает в себя, в частности, военную и гражданскую помощь, восстановление территории страны и ее разминирование. Согласно соглашению, Испания выделит Украине рекордный по объему пакет военной помощи на сумму около 1 млрд. евро в 2024 году.