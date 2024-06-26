Войти
ЦАМТО

EFE: Испания передала ВСУ вторую партию зенитных ракет для ЗРК Patriot и другую военную технику

316
0
-1
Зенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot.
Источник изображения: AP Photo/ Michael Sohn

ЦАМТО, 25 июня. Правительство Испании сообщило о доставке 21 июня на Украину второй партии зенитных ракет для ЗРК Patriot.

Как сообщило новостное агентство EFE со ссылкой на правительственные источники, "поставка, помимо ЗУР для ЗРК Patriot, включает вторую партию боевых танков Leopard, различные типы боеприпасов, системы борьбы с беспилотниками, оптико-электронные системы наблюдения и слежения, а также турели с дистанционным вооружением".

Как напоминает агентство, в конце мая Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали в Мадриде двустороннее соглашение о безопасности. Этот договор включает в себя, в частности, военную и гражданскую помощь, восстановление территории страны и ее разминирование. Согласно соглашению, Испания выделит Украине рекордный по объему пакет военной помощи на сумму около 1 млрд. евро в 2024 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
Похожие новости
17.10.2022
Запад бессилен найти защиту от российских ракет
06.06.2022
Заглянуть за горизонт
27.12.2021
Влияние санкционных режимов США и их союзников на продажи российского оружия
16.08.2017
Миражи самостоятельности
04.04.2017
Патриотизм по-польски: Варшава потратит годовой военный бюджет на американские ЗРК
31.08.2016
Чудо на Висле
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 09:17
  • 18
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 26.06 05:50
  • 2182
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.06 05:36
  • 16
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 26.06 01:41
  • 1
Нас ожидает дальнейшая фашизация Европы (Печат, Сербия)
  • 26.06 00:40
  • 29
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 25.06 22:35
  • 1
Конец американской исключительности на Крайнем Севере (Foreign Policy, США)
  • 25.06 18:13
  • 516
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.06 12:28
  • 6
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 25.06 11:02
  • 103
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 25.06 10:01
  • 13
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 25.06 08:59
  • 2
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 25.06 01:10
  • 1
Названы задачи беспилотного вертолета ВТ-30Е
  • 25.06 00:39
  • 3
Минобороны РФ сообщило, что экипаж Су-35С сопровождал бомбардировщиков в зоне СВО
  • 25.06 00:13
  • 2
Испытания робота «Импульс-М» показали на видео
  • 24.06 19:06
  • 2
Во Франции рассказали о бесполезности F-16 для Киева