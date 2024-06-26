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Интерфакс-АВН

Блинкен предостерег министра обороны Израиля от дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке - госдеп

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Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Pool/Johanna Geron

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром обороны Израиля Йоавом Галантом заявил, что важно избежать обострения ближневосточного конфликта и найти дипломатическое решение, сообщил Госдепартамент США.

"Он (...) подчеркнул важность предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и поиска дипломатического решения, которое позволит как израильским, так и ливанским семьям вернуться в свои дома", - говорится в сообщении.

Госдепартамент сообщил, что Блинкен и Галант обсудили "текущие усилия по достижению прекращения огня в Газе, которое обеспечит освобождение всех заложников и облегчит страдания палестинского народа".

Кроме того, Блинкен проинформировал израильского министра "о продолжающихся дипломатических усилиях в области обеспечения безопасности, управления и восстановления в Газе в постконфликтный период, подчеркнув важность этих мер для безопасности Израиля".

При этом Блинкен вновь "подтвердил твердую приверженность США безопасности Израиля".

Встреча прошла на фоне опасений о дальнейшем обострении ситуации, поскольку "Хезболла" стала чаще обстреливать израильскую территорию из Ливана в поддержку ХАМАС в секторе Газа, а Израиль предпринимает ответные действия.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун предупредил, что вторжение Израиля в Ливан в связи с действиями движения "Хезболлы" может вызвать противодействие со стороны Ирана и перерасти в большой региональный конфликт.

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Страны
Израиль
Иран
Ливан
США
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