Войти
Интерфакс-АВН

США не хотят жертв среди гражданского населения - представитель Пентагона о ракетной атаке на Севастополь

316
0
0
Патрик Райдер
Патрик Райдер.
Источник изображения: Минобороны США

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя обстрел Севастополя, заявил, что власти США не хотят жертв среди мирного населения и обсудят это с Киевом.

"Это то, о чем мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно дали понять, что не хотим видеть жертв среди гражданского населения", - ответил Райдер в ходе брифинга на просьбу журналиста прокомментировать произошедшее в Севастополе в минувшие выходные.

При этом он отказался подтвердить, что США отвечали за предоставление целей и разведывательной информации Киеву и предложил обратиться за информацией к властям Украины.

"В конечном счете, я бы порекомендовал вам обратиться к Украине, чтобы вам рассказали об их операциях", - отметил Райдер.

"Вы знаете, они сами принимают решения, когда дело доходит до операций и целей. У нас нет никакой информации, указывающей на то, были ли убиты гражданские лица", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
27.09.2006
России нужно активнее сотрудничать с европейскими оборонно-промышленными компаниями - эксперт
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
31.08.2006
"Титановая долина": леса, "Боинги" или "СУшки"?
29.08.2006
Китай укрепляет сотрудничество с Россией в области космической техники
24.08.2006
"АВИАСТАР" ПОЙДЕТ НА ВЗЛЕТ
23.08.2006
Новое качество ВВС
23.08.2006
В Тихом океане совершен удачный пуск ракеты-носителя Zenit-3SL
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 09:17
  • 18
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 26.06 05:50
  • 2182
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.06 05:36
  • 16
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 26.06 01:41
  • 1
Нас ожидает дальнейшая фашизация Европы (Печат, Сербия)
  • 26.06 00:40
  • 29
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 25.06 22:35
  • 1
Конец американской исключительности на Крайнем Севере (Foreign Policy, США)
  • 25.06 18:13
  • 516
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.06 12:28
  • 6
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 25.06 11:02
  • 103
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 25.06 10:01
  • 13
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 25.06 08:59
  • 2
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 25.06 01:10
  • 1
Названы задачи беспилотного вертолета ВТ-30Е
  • 25.06 00:39
  • 3
Минобороны РФ сообщило, что экипаж Су-35С сопровождал бомбардировщиков в зоне СВО
  • 25.06 00:13
  • 2
Испытания робота «Импульс-М» показали на видео
  • 24.06 19:06
  • 2
Во Франции рассказали о бесполезности F-16 для Киева