США не хотят жертв среди гражданского населения - представитель Пентагона о ракетной атаке на Севастополь

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя обстрел Севастополя, заявил, что власти США не хотят жертв среди мирного населения и обсудят это с Киевом.

"Это то, о чем мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно дали понять, что не хотим видеть жертв среди гражданского населения", - ответил Райдер в ходе брифинга на просьбу журналиста прокомментировать произошедшее в Севастополе в минувшие выходные.

При этом он отказался подтвердить, что США отвечали за предоставление целей и разведывательной информации Киеву и предложил обратиться за информацией к властям Украины.

"В конечном счете, я бы порекомендовал вам обратиться к Украине, чтобы вам рассказали об их операциях", - отметил Райдер.

"Вы знаете, они сами принимают решения, когда дело доходит до операций и целей. У нас нет никакой информации, указывающей на то, были ли убиты гражданские лица", - добавил он.