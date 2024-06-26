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Вестник Мордовии

Убийца "Леопард 2" - Т-80 с мощной 152-мм пушкой мог бы пригодится на СВО

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004", Vitaly V. Kuzmin

Т-80 с 152-мм пушкой был бы не лишним во время проведения специальной военной операции. К сожалению, разработка этой перспективной боевой машины, получившей обозначение Объект 292, из-за отсутствия финансирования была прекращена еще в начале 90-х годов.

Как рассказывали в свое время автору публикации специалисты, занимавшиеся этой разработкой, большим плюсом была улучшенная сварная башня, устанавливаемая на шасси, уже хорошо освоенная промышленностью. Это существенно удешевляло боевую машину.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004", Vitaly V. Kuzmin

EMBT c 140-мм орудием

В то же время вместо 1250-сильной турбины можно было применить газотурбинный двигатель мощностью в 1500 л.с. Эта силовая установка успешно проходила в то время испытания и также не пошла в серийное производство из-за нехватки средств.

Главным новшеством данной версии Т-80 была мощная 152-мм пушка ЛП-83. Ее возможности позволяли не только бороться с основными боевыми танками противника, такими как "Леопард 2", но и оказывать огневую поддержку мотострелкам. При этом, в отличие от САУ с гаубицами такого же калибра, новая ленинградская машина имела мощную противоснарядную броню.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004", Vitaly V. Kuzmin

KF-51U c 130-мм пушкой

Об Объекте 292 сейчас будут вспоминать все чаще, так как у потенциального противника появились выполненные на шасси "Леопард 2" образцы с 130 и 140-мм орудиями. Их недавно продемонстрировали во Франции на выставке Eurosatory 2024.

В отличие от китайцев, также недавно представивших перспективную технику, европейцы не думают отказываться от танков весом 55-60 тонн. Они намерены оборудовать свои новинки дронами, комплексами активной защиты, а также установками, способными эффективно противодействовать БПЛА. Говорить о том, что век танков истек, - преждевременно. Просто они станут другими, лучше приспособленными к реалиям современной войны и конфликтам, которые ожидают человечество в будущем.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
Leopard-2
Т-80
Проекты
БПЛА
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