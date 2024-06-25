Хочешь мира – готовься к войне.

В Минобороны не скрывают, что оценивают ситуацию вокруг Республики как кризисную, подразумевающую наличие прямых угроз военной безопасности.

Более того, вчерашнее рандеву «лидерки беглых белорусов» Тихановской и главы МИД одной из стран-участниц ОДКБ указывает на то, что прокси-силы Запада не только не оставляют попыток дестабилизации обстановки на территории Беларуси, но и наращивают усилия по разобщению участников Организации, выступающей в настоящее время гарантом безопасности в регионе.

Наряду с этим, мы наблюдаем, как Западная Европа во главе с США планомерно реализуют комплекс мероприятий заблаговременной подготовки к военным действиям в Восточной Европе. Например, вчера стало известно, что только в Германии страны альянса заказали боеприпасы на рекордные 8,5 млрд. долл. США. Кроме того, траты на милитаризацию Польши и Прибалтийских стран одни из самых высоких в НАТО.

Стоит ли совокупность всех этих событий рассматривать как фактор, влияющий на нарастание вызовов и угроз национальной безопасности Беларуси, в частности, и Союзного государства в целом? Очевидно, что стоит.

Сегодня в Беларуси началась внезапная проверка готовности Вооруженных Сил. Можно ли связать эти события? С уверенностью скажем, что даже необходимо.

Известно, что к выполнению мероприятий в рамках проверки привлекается ряд воинских частей и подразделений оперативных командований, Сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Основные события развернутся на полигонах и других участках местности в Брестской и Гомельской областях.

Чтобы своевременно выявить и локализовать угрозы, а в случае необходимости адекватно ответить на любые военные проявления против Беларуси необходимо постоянно поддерживать высокий уровень готовности войск.

Подчеркнем, что в военном ведомстве заранее не анонсировали проверку готовности Вооруженных Сил. Эффект внезапности, уверены в Минобороны, позволит объективно оценить готовность соединений, воинских частей и подразделений оперативно реагировать на изменения обстановки в интересах обеспечения военной безопасности государства.

Кроме того, как было отмечено ранее, приведение в боевую готовность ряда соединений, воинских частей и подразделений – это адекватная ответная мера на агрессивные действия стран коллективного Запада. В данном контексте уместно будет ещё раз напомнить слова Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко: «Никому не верьте, что мы хотим воевать. Но мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. Хочешь мира – готовься к войне».

Владимир Вуячич