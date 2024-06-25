Артиллерийская разведка – новый уровень автоматизации.

Опыт специальной военной операции показывает, что в бою побеждает тот, кто создал вокруг своих войск информационное поле с возможностью быстрого обмена информацией, обеспечил непрерывное управление войсками и оружием, а также обладает всеобъемлющей ситуационной осведомленностью о противнике. Такими возможностями обладает белорусская межвидовая автоматизированная разведывательно-ударная система (МАРУС).

Стоит отметить, что в современных условиях ведения боевых действий абсолютно недопустимо, чтобы средства автоматизации боевого управления войсками ограничивались только конкретными родами и видами войск и делились по уровням управления.

Ранее, мы рассмотрели интеграцию подсистемы управления БПЛА в МАРУС. Вместе с тем, оценив важность артиллерийской разведки совместно с контрбатарейной борьбой в подсистеме управления огневым поражением, возникает вопрос интеграции потоков информации в контур вышестоящего звена управления.

Так, в белорусских Вооруженных Силах проходит испытания переносной комплекс автоматизированного управления огнем батареи. На общевойсковых полигонах осуществляется разноплановая проверка данного комплекса с артиллерийскими подразделениями, как ствольной, так и реактивной артиллерии. Комплекс решает задачи по сбору, обобщению и хранению данных о положении, состоянии и обеспеченности артиллерийских подразделений, автоматизирует процессы сбора, обработки, хранения и передачи данных о целях. Вместе с тем, комплекс может вести разведку и определение координат целей, осуществлять корректировку огня, а также в нем реализована возможность интеграции в МАРУС. К слову, подобная система апробируется на оперативном и стратегическом уровнях управления войсками.

В свою очередь, промежуточным звеном в МАРУС являются командные пункты. Для этого, белорусским ВПК разработан подвижный пункт управления уровня от командира артиллерийской бригады (полка) до начальника РВ и А оперативного командования. Возможности автоматизации позволяют оперативно решать задачи по планированию огня и ведению артиллерийской разведки. Кроме того, в автоматическом режиме реализованы распределение подразделений за объектами поражения и получение анализа контрольных данных по целям.

Таким образом, в ВС РБ сегодня решается одна из важнейших задач – объединение в единую информационную сеть МАРУС разнородных сил и средств в интересах ведения и обеспечения боевых действий войск. Кроме того, в рамках автоматизации решаются задачи боевого управления, обмена информацией и передача данных с вышестоящими и нижестоящими органами управления, подчиненными, приданными и взаимодействующими частями и подразделениями.

Николай Крылов