Минпромторг высказался против псевдоотечественных операционных систем – СМИ.

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает ужесточить требования к мобильным операционным системам с открытым исходным кодом при включении их в реестр отечественного ПО, пишет РБК со ссылкой на слова представителей ведомства.

В частности, планируется ввести требование об отсутствии в составе ОС иностранных компонентов; разработчики должны будут подтверждать возможность самостоятельно оказывать техподдержку и выпускать новые версии всех компонентов системы. Также нужно будет подтверждать соответствие всем требованиям информационной безопасности, предъявляемых регуляторами.

На сегодняшний день ряд мобильных операционных систем базируется на платформах, позиционирующихся как решения с открытым исходным кодом. Вместе с тем зачастую развитие таких решений проходит под преобладающим контролем иностранных разработчиков, — сказал представитель Минпромторга.

Класс «Мобильные операционные системы» включён в классификатор реестра отечественного ПО в сентябре 2020.

К настоящему времени в реестре отечественного ПО насчитывается минимум шесть российских мобильных ОС. При этом по поисковой фразе «мобильная операционная система» на сайте реестра выдаётся 88 программных продуктов, включая «Мамбу».