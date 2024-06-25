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D-Russia.ru

Минпромторг высказался против псевдоотечественных операционных систем – СМИ

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Минпромторг высказался против псевдоотечественных операционных систем – СМИ
Минпромторг высказался против псевдоотечественных операционных систем – СМИ.
Источник изображения: D-Russia.ru

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает ужесточить требования к мобильным операционным системам с открытым исходным кодом при включении их в реестр отечественного ПО, пишет РБК со ссылкой на слова представителей ведомства.

В частности, планируется ввести требование об отсутствии в составе ОС иностранных компонентов; разработчики должны будут подтверждать возможность самостоятельно оказывать техподдержку и выпускать новые версии всех компонентов системы. Также нужно будет подтверждать соответствие всем требованиям информационной безопасности, предъявляемых регуляторами.

На сегодняшний день ряд мобильных операционных систем базируется на платформах, позиционирующихся как решения с открытым исходным кодом. Вместе с тем зачастую развитие таких решений проходит под преобладающим контролем иностранных разработчиков, — сказал представитель Минпромторга.

Класс «Мобильные операционные системы» включён в классификатор реестра отечественного ПО в сентябре 2020.

К настоящему времени в реестре отечественного ПО насчитывается минимум шесть российских мобильных ОС. При этом по поисковой фразе «мобильная операционная система» на сайте реестра выдаётся 88 программных продуктов, включая «Мамбу».


Минпромторг высказался против псевдоотечественных операционных систем – СМИ.
Источник: D-Russia.ru
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
2020-й год
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