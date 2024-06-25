Российский военкор: Всё идёт к тому, что в ближайшее время в зоне СВО появятся специальные подразделения на мотоциклах

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В составе российских войск, участвующих в специальной военной операции, в ближайшее время могут появиться отдельные моторизированные подразделения. Об этом в своем ТГ-канале сообщает военкор Александр Сладков.

По мнению Сладкова, все идет к тому, что в составе полков и бригад появятся свои моторизованные подразделения, в частности, мотовзвод, на оснащении которого будут стоять мотоциклы. Эксперименты с созданием таких мотовзводов в зоне СВО идут, в 5-й бригаде 1-го армейского корпуса ЮВО такой взвод на мотоциклах уже появился. Задача этого взвода — курсирование между тылом и передовой, доставка грузов и эвакуация раненых.

По моим данным, даже вводится такая новая военно-учетная специальность. И по ней с 1 октября этого года начинают обучать людей в ДОСААФ

— пишет Сладков.

Кроме того, в батальонах существуют боевые мотоциклисты, которые атакуют позиции ВСУ на мотоциклах. Российские ресурсы уже несколько раз писали об атаках на мотоциклах. Бойцы, оседлав своих «железных коней», на большой скорости прорываются к позициям противника, где спешиваются и вступают в бой. Предварительно с помощью разведывательных дронов прокладывается маршрут.

В Минобороны признали такой опыт весьма полезным, в тыловых районах ведется подготовка штурмовиков к атакам опорников ВСУ на кроссовых мотоциклах.