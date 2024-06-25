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Интерфакс-АВН

МИД РФ заявил, что послу США сделан демарш в связи с атакой американским оружием на Севастополь

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Министерство иностранных дел РФ
Министерство иностранных дел РФ.
Источник изображения: Министерство иностранных дел РФФото с сайта МИД РФ

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Посол США в Москве Линн Трейси в понедельник была вызвана в МИД РФ, ей сделан демарш в связи с атакой на Севастополь, совершенной с применением американского оружия, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе беседы в МИД России 24 июня с вызванной главой дипмиссии США в России Л.Трейси ей был сделан демарш", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркнули, что демарш сделан в связи "целенаправленным, сопровождавшимся многочисленными жертвами, включая детей" ракетным ударом Украины по Севастополю.

Послу было заявлено, что США, поставляя ВСУ вооружения, в том числе "использовавшиеся против жителей Севастополя ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, чье целенаведение и ввод полетных заданий осуществляются американскими военными специалистами", фактически стали стороной конфликта и несут равную с Киевом ответственность за атаку.

"Послу было заявлено, что подобные действия Вашингтона... безнаказанными не останутся. Ответные меры обязательно последуют", - сообщили в МИД РФ.

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Страны
Россия
США
Украина
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