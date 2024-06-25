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Интерфакс-АВН

Гендиректор АО "Уральские заводы" арестован за хищение денег, выделенных на исполнение гособоронзаказа

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Дверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний.
Источник изображения: © РИА Новости / Яков Андреев

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Замоскворецкий районный суд Москвы санкционировал арест генерального директора акционерного общества "Уральские заводы", обвиняемого в хищении денежных средств, выделенных на исполнение гособоронзаказа.

"Суд избрал меру пресечения в отношении Мусина Василя Марсельевича до 17 августа", - сообщил "Интерфаксу" в суде.

По данным суда, следствие вменяет Мусину, что, находясь в должности генерального директора АО "Уральские заводы", он "совершил хищение денежных средств, выделенных МВД России в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа, путем обмана в особо крупном размере".

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Страны
Россия
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