Гендиректор АО "Уральские заводы" арестован за хищение денег, выделенных на исполнение гособоронзаказа

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Замоскворецкий районный суд Москвы санкционировал арест генерального директора акционерного общества "Уральские заводы", обвиняемого в хищении денежных средств, выделенных на исполнение гособоронзаказа.

"Суд избрал меру пресечения в отношении Мусина Василя Марсельевича до 17 августа", - сообщил "Интерфаксу" в суде.

По данным суда, следствие вменяет Мусину, что, находясь в должности генерального директора АО "Уральские заводы", он "совершил хищение денежных средств, выделенных МВД России в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа, путем обмана в особо крупном размере".