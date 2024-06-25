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Военное обозрение

В Rheinmetall представили танк KF-51U Panther с необитаемой башней и 130-мм орудием

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкая оборонная компания Rheinmetall представила на выставке Eurosatory-2024 танк нового поколения KF-51U Panther, который, со слов разработчиков, в будущем должен прийти на смену ОБТ Leopard-2.

Известно, что особенностью новинки является полностью необитаемая башня и 130-мм гладкоствольная пушка, которая превосходит традиционные 120-мм орудия в дальности стрельбы и огневой мощи.

Экипаж KF-51U, включая командира и наводчика, размещается в специальном отсеке платформы. При этом оба вышеупомянутых члена экипажа могут пользоваться независимой оптикой дневного и ночного видения со встроенными лазерными дальномерами. Наводчик использует современную оптику SEOSS 400, которая также установлена и в MSSA командира. Такая конфигурация позволяет командиру и наводчику наблюдать за целями и поражать их независимо друг от друга. Кроме того, ситуационную осведомленность значительно расширяют небольшие бортовые дроны-разведчики.

Источник изображения: topwar.ru

В башне с электрическим приводом размещены система управления огнем, оборудование C4I (связь) и различные компоненты сенсорной системы, включая метрологический датчик. При этом система ситуационной осведомленности (SAS) обеспечивает экипажу превосходную скорость реагирования на поле боя.

Основным вооружением KF-51U является 130-мм пушка Rheinmetall с длиной ствола 51 калибр. Подача боеприпасов осуществляется с помощью автомата заряжания из двух магазинов, расположенных в задней части башни, с общим боекомплектом 25 снарядов.

Как заявили в немецкой компании, новое основное орудие танка KF-51U знаменует значительный прогресс в танковом вооружении, разработанный для противодействия растущим угрозам со стороны современной бронетехники. Это гладкоствольное орудие, обозначенное как 130-мм / L51, обладает превосходной огневой мощью и смертоносностью по сравнению с существующими 120-мм пушками L55 / L55A1.

Источник изображения: topwar.ru

Помимо пушки башня оснащена спаренным пулеметом калибра 50 мм. Кроме того, разработчики установили на танк пулемет Rheinmetall RMG762 с тремя вращающимися стволами, что обеспечивает непрерывную работу, даже если один ствол перегревается, а также дымовой гранатомет.

Помимо модернизации вооружения конструкторы позаботились и о защищенности перспективного танка. Так, KF-51U получил активную Rheinmetall Active Protection System (APS), а также пассивную MUSS и ROSY rapid obscurant system защиту.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
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