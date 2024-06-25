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Интерфакс-АВН

Израиль готов приостановить боевые действия в Газе ради сделки по заложникам, но не закончить войну с ХАМАС - Нетаньяху

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Источник изображения: © Amir Levy/ Getty Images

Иерусалим. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Израиль готов приостановить боевые действия в Газе ради частичной сделки в обмен на возвращение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС, но война не закончится, пока группировка не будет уничтожена, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью Channel 14.

"Я не готов прекратить войну и оставить ХАМАС на месте. Я готов пойти на частичную сделку, это не секрет, которая вернула бы нам часть людей", - сказал Нетаньяху.

"Мы обязаны продолжить боевые действия после паузы, чтобы завершить нашу задачу по уничтожению ХАМАС. Я не готов отказаться от этого", - отметил он.

В то же время канцелярия премьер-министра сообщила, что "против сделки выступает ХАМАС, а не Израиль".

"Нетаньяху ясно дал понять, что мы не покинем Газу, пока не вернем всех 120 наших заложников, как живых, так и мертвых", - говорится в заявлении.

Ранее Jerusalem Post сообщило, что в командовании ЦАХАЛ считают возможным в течение двух недель установить полный контроль над южной частью сектора Газа.

До этого советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Израиль настроен на соглашение о прекращении огня с движением ХАМАС, он действует по этому вопросу последовательно. Как указал Салливан, в ответ на эту инициативу движение ХАМАС выдвинуло новые требования, и в данный момент идет работа над тем, чтобы как можно скорее преодолеть разногласия и заключить соглашение.

Ранее стало известно, что ХАМАС внесло ряд поправок в проект мирной инициативы. По данным The Wall Street Journal, в частности, в движении хотят, чтобы сделка предусматривала уход израильских военных из сектора вдоль границы с Египтом к концу первой недели реализации соглашения. В свою очередь ХАМАС будет ждать полного вывода израильских войск из анклава и объявления постоянного прекращения огня прежде, чем начнет отпускать заложников. Кроме того, в движении хотят, чтобы Израиль не мог запрещать освобождение кого-либо конкретного из палестинских заключенных из израильских тюрем в рамках сделки.

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Страны
Египет
Израиль
США
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