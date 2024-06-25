Главная угроза доллару — не конфликт на Украине, а торговая война (The Hill, США)

Торговая война Соединенных Штатов с Китаем погубит доллар, пишет The Hill. По одному из наиболее неблагоприятных сценариев возникнет масштабный финансовый кризис. И если это случится, вся система мировой торговли будет безвозвратно разрушена.

Начавшаяся в феврале 2022 года российская спецоперация на Украине высвободила силы, влияющие на международные отношения и мировую экономику. Но последствия для инвесторов еще не до конца ясны, поскольку вместо геополитических событий те сосредоточились на инфляции и процентных ставках.

Тем не менее решимость Запада уже подверглась испытанию. Громкий успех крайне правых партий на недавних парламентских выборах в Евросоюзе поставил под вопрос дальнейшую поддержку Украины. Величайшая угроза исходит от партии “Национальное объединение”, которая получила большинство мест во Франции и добилась проведения новых национальных выборов.

Президентские выборы в Соединенных Штатах определят, продолжит ли страна поддерживать НАТО и Украину, если переизберется президент Байден, или же станет исповедовать более прагматичный подход, если победит Дональд Трамп.

Некоторые наблюдатели предупреждают, что санкции против России ускорили дедолларизацию. По сообщениям прессы, все больше стран с развивающейся экономикой стремятся вступить в БРИКС, чтобы ослабить свою зависимость от доллара.

Между тем “Большая семерка” согласилась предоставить Украине порядка 50 миллиардов долларов новой помощи, используя для этого прибыль от примерно 280 миллиардов долларов замороженных российских активов, основная часть которых хранится в Европе.

На данный момент угроза, что доллар лишится статуса главной мировой валюты, преувеличена. Это также противоречит последним выводам Официального форума валютно-финансовых учреждений.

Результаты показывают, что 18% центральных банков, наоборот, планируют увеличить отчисления в долларах в течение ближайшего года-двух из-за высоких процентных ставок в США. Ожидается, что запасы китайского юаня в центральных банках еще какое-то время останутся на прежнем уровне порядка 3%.

Но есть два сценария, при которых доллар действительно может ослабнуть в ближайшие год или два. Один из них — относительно благоприятное снижение, связанное со смягчением политики ФРС. Другой — долларовый кризис, чреватый потерей доверия инвесторов.

Более вероятным исходом представляется первый, учитывая, что последний полноценный долларовый кризис развернулся с середины по конец 1980-х.

Поскольку инфляция в Соединенных Штатах в настоящее время составляет порядка 3%, основная движущая сила доллара — разница в процентных ставках между США и зарубежьем. Доллар был силен в течение последних полутора лет главным образом потому, что американская экономика превзошла конкурентов, а разница в процентных ставках благоприятствовала его курсу к японской иене, евро и юаню.

Заглядывая в будущее, надо признать, что доллар может ослабнуть, если ФРС смягчит свою денежно-кредитную политику. Последний “адресный” опрос представителей ФРС показывает, что они предрекают лишь одно снижение ставки на 25 базисных пунктов в этом году, но целых четыре в следующем, если инфляция снизится. Эта “мягкая посадка” может сопровождаться дальнейшим ростом финансовых рынков.

Риск долларового кризиса усугубится, если обострится торговый конфликт с Китаем. В этой области уже появились признаки новых разногласий, поскольку Байден недавно объявил о повышении пошлин на отдельные виды импорта из Китая. Однако полноценная торговая война куда вероятнее, если Трамп станет президентом и взвинтит пошлины, введенные в 2018—2019 годах.

В ходе нынешней кампании Трамп призвал повысить пошлины до 60% на китайские товары, и до 10% — на весь остальной импорт. Если это произойдет, эффект для экономики США окажется гораздо сильнее изначального, поскольку доходы от пошлин вырастут с 2% импорта до 17%, отметил Грег Ип (Greg Ip) из газеты The Wall Street Journal.

Вероятность эскалации торгового конфликта высока, поскольку Китай стремится поддерживать экономику за счет наращивания экспорта и уже обошел американские пошлины, перенеся производство в Мексику и Вьетнам. Однако, как сообщает журнал The Economist, бывший помощник Трампа Питер Наварро (Peter Navarro) советует обложить пошлинами и китайские товары, произведенные в этих странах.

Торговый переговорщик Трампа Роберт Лайтхайзер (Robert Lighthizer) тоже считает, что правительству США следует девальвировать доллар, чтобы повысить международную ценовую конкурентоспособность страны.

Ближайшая параллель нынешней ситуации — середина 1980-х годов, когда у Соединенных Штатов был рекордный торговый дефицит, а доллар был исключительно силен.

Администрация Рейгана стремилась организованным образом обесценить доллар, координируя вмешательства в валютный рынок и денежно-кредитную политику с Японией и Германией посредством Соглашения “Плаза” (1985) и Луврского соглашения (1987). Однако политические разногласия осенью 1987 года привели к кризису, в ходе которого доллар резко упал, доходность американских облигаций выросла, а фондовый рынок рухнул.

На сей раз история может и не повториться в точности, поскольку инфляционные ожидания в Соединенных Штатах сейчас ниже. Кроме того, масштабы торгового дисбаланса и несоответствия текущих счетов сегодня скромнее.

С другой стороны, нынешняя ситуация опаснее из-за угрозы национальной безопасности США, которую представляет собой Китай. Это и послужило для администрации Байдена мотивацией не только сохранить, но и повысить пошлины против Китая.

Что же все это сулит Соединенным Штатам и мировой экономике? Тридцать пять лет назад распад советского блока стимулировал бурный рост мировой торговли, поскольку Совет экономической взаимопомощи закрылся, а страны Восточной Европы слились с Западной.

На сей раз результат может оказаться противоположным. Если разразится торговая война и система мировой торговли расколется на два противоборствующих лагеря, сложившийся после Второй мировой войны порядок, способствовавший миру и процветанию, будет безвозвратно нарушен.

Поэтому политикам обеих сторон предстоит учитывать, что их политические действия чреваты непредвиденными последствиями, а ситуация может выйти из-под контроля.

Автор статьи: Николас Сарген (Nicholas Sargen)