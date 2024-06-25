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Вестник Мордовии

Уничтоженный 5 лет назад БПЛА RQ-4, по мнению США, не нарушал границу Ирана

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Источник изображения: Фото: Bobbi Zapka

Пять лет назад - 20 июня 2019 года иранские ракетчики уничтожили американский RQ-4 BAMS-D, первоначальную версию известного Global Hawk.

Крылатый шпион занимался сбором разведывательной информацией над водами Ормузского пролива и, по мнению американский стороны, находился над международными водами.

В то же время командование Корпуса стражей исламской революции Ирана было уверено, что гигантский, напичканный самым современным оборудованием беспилотник все-таки осмелился пересечь государственную границу.

Наказание последовало незамедлительно, в сторону нарушителя полетела ракета зенитного ракетного комплекса 3rd Khordad (Sevom Khordad). Через некоторое время в залив стали падать дымящиеся обломки 14-тонного БПЛА.

По всей видимости, американцы были шокированы случившимся, так как на несколько часов, что называется, в рот воды набрали. Придя в себя, они назвали случившееся неспровоцированным нападением.

Иранцы уже не в первый раз сталкиваются с преступным поведением США. Можно вспомнить, как в 1988 году крейсер Vincennes военно-морских сил, находясь в территориальных водах Ирана, уничтожил авиалайнер Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air, летевший по маршруту Тегеран-Бендер-Аббас-Дубай.

Тогда погибло 274 пассажира и 16 членов экипажа. Никого так и не наказали, командир крейсера был награжден орденом "Легион почета".

Что же касается беспилотника, то уже 21 июня 2019 года его многочисленные обломки (части фюзеляжа, крыльев, воздухозаборника) были продемонстрированы широкой общественности.

США планировали "наказать Иран", но почти сразу отказались от этой затеи.

Лев Романов

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Страны
Иран
США
Продукция
Global Hawk
Компании
Airbus
Проекты
БПЛА
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