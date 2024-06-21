Представитель МИД Пакистана заявила, что Индия должна признать Джамму и Кашмир спорной территорией

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Очередной виток напряженности, который может вполне привести и к новому военному конфликту в Южной Азии, назревает между Нью-Дели и Исламабадом. Официальный представитель МИД Исламской Республики Пакистан Мумтаз Захра Балоч заявила на брифинге, что Индия должна признать Джамму и Кашмир спорной территорией. По ее словам, в этом случае решение по государственной субъектности будет приниматься в соответствии с резолюциями Совбеза ООН на основании всенародного голосования жителей региона. Плебисцит должен пройти под эгидой ООН, считает Балоч.

Она добавила, что МИД Пакистана полностью отвергает критику внешнеполитическим ведомством Индии совместного заявления по итогам состоявшихся 8 июня в Пекине переговоров премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и премьера Госсовета КНР Ли Цяна. В итоговой резолюции этой встрече указано, что «спор о Джамму и Кашмире должен быть разрешен мирным путем», напомнила представитель пакистанского дипведомства.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсалвал назвал упоминание Джамму и Кашмира в таком контексте в пакистано-китайском заявлении необоснованным и заявил, что «союзная территория Джамму и Кашмир, а также Ладакх были, есть и всегда будут неотъемлемой частью Индии».

В 1947 году бывшая английская колония Британская Индия разделилась на два независимых государства по религиозному признаку — Индию и Пакистан. В настоящее время самым северным географическим регионом Индийского субконтинента, населенного преимущественно мусульманами, фактически управляют три страны — Индия, Пакистан и Китай. У каждого из государств есть свой кусочек этой территории.

При этом все три страны претендуют на полный контроль над «спорными» территориями. Фактически в Кашмире нет государственной границы, ее заменяют условные линии контроля. В 1947 и 1965 годах из-за прав на территории Кашмира произошли индо-пакистанские войны.

После отмены парламентом 370-й статьи индийской Конституции, которая закрепляла особый статус за штатом Джамму и Кашмир, в 2019 году его разделили на две союзные территории, не обладающие никакой автономией. В декабре прошлого года Верховный суд Индии признал упразднение штата и отмену автономии соответствующими Конституции.

При этом пакистанские власти с таким решением Нью-Дели категорически не согласны. В Исламабаде предупредили, что без решения «кашмирской проблемы» мира в Южной Азии не будет. При этом Пакистан явно рассчитывает, что с учетом того, что на «спорной» территории в основном проживает мусульманское население, в случае проведения референдума по государственной принадлежности у Исламабада явно больше шансов заполучить под контроль даже те территории, которые сейчас де-факто принадлежат Индии.