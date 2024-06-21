Войти
Военное обозрение

Представитель МИД Пакистана заявила, что Индия должна признать Джамму и Кашмир спорной территорией

211
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Очередной виток напряженности, который может вполне привести и к новому военному конфликту в Южной Азии, назревает между Нью-Дели и Исламабадом. Официальный представитель МИД Исламской Республики Пакистан Мумтаз Захра Балоч заявила на брифинге, что Индия должна признать Джамму и Кашмир спорной территорией. По ее словам, в этом случае решение по государственной субъектности будет приниматься в соответствии с резолюциями Совбеза ООН на основании всенародного голосования жителей региона. Плебисцит должен пройти под эгидой ООН, считает Балоч.

Она добавила, что МИД Пакистана полностью отвергает критику внешнеполитическим ведомством Индии совместного заявления по итогам состоявшихся 8 июня в Пекине переговоров премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и премьера Госсовета КНР Ли Цяна. В итоговой резолюции этой встрече указано, что «спор о Джамму и Кашмире должен быть разрешен мирным путем», напомнила представитель пакистанского дипведомства.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсалвал назвал упоминание Джамму и Кашмира в таком контексте в пакистано-китайском заявлении необоснованным и заявил, что «союзная территория Джамму и Кашмир, а также Ладакх были, есть и всегда будут неотъемлемой частью Индии».

В 1947 году бывшая английская колония Британская Индия разделилась на два независимых государства по религиозному признаку — Индию и Пакистан. В настоящее время самым северным географическим регионом Индийского субконтинента, населенного преимущественно мусульманами, фактически управляют три страны — Индия, Пакистан и Китай. У каждого из государств есть свой кусочек этой территории.

При этом все три страны претендуют на полный контроль над «спорными» территориями. Фактически в Кашмире нет государственной границы, ее заменяют условные линии контроля. В 1947 и 1965 годах из-за прав на территории Кашмира произошли индо-пакистанские войны.

После отмены парламентом 370-й статьи индийской Конституции, которая закрепляла особый статус за штатом Джамму и Кашмир, в 2019 году его разделили на две союзные территории, не обладающие никакой автономией. В декабре прошлого года Верховный суд Индии признал упразднение штата и отмену автономии соответствующими Конституции.

При этом пакистанские власти с таким решением Нью-Дели категорически не согласны. В Исламабаде предупредили, что без решения «кашмирской проблемы» мира в Южной Азии не будет. При этом Пакистан явно рассчитывает, что с учетом того, что на «спорной» территории в основном проживает мусульманское население, в случае проведения референдума по государственной принадлежности у Исламабада явно больше шансов заполучить под контроль даже те территории, которые сейчас де-факто принадлежат Индии.

Источник изображения: topwar.ru

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индия
Китай
Пакистан
Компании
ООН
Похожие новости
17.06.2009
Зачет автоматом
04.03.2009
ЯДЕРНОЕ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ
24.04.2008
Проверка на мирный атом
15.10.2007
Престиж российского ОПК на весах индийского тендера
08.10.2007
НЕСКОНЧАЕМАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. Военные расходы всех стран мира продолжают расти, утверждают эксперты СИПРИ
30.05.2007
Оружие - это политика.
21.05.2007
Оружие- это политика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 04:59
  • 2010
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.06 00:12
  • 57
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.06 22:25
  • 26
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 20.06 22:21
  • 2
Американский конгрессмен о соглашении РФ и КНДР: Россия получит неограниченный запас снарядов и ракет, который Северная Корея накапливала 70 лет
  • 20.06 18:46
  • 124
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 20.06 18:28
  • 12
МС-21 готовится к первому полету
  • 20.06 16:35
  • 0
Гиена Европы продолжает проводить мероприятия скрытой мобилизации
  • 20.06 15:33
  • 2
Россия в Арктике создаст системы ПВО и береговые комплексы
  • 20.06 13:53
  • 0
«Почему «непризедент» Дуда громче всех кричал на Швейцарском саммите»
  • 20.06 13:35
  • 2
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 20.06 10:05
  • 1
ВКС России получили новые истребители-бомбардировщики Су-34: насколько мощным окажется производственный скачок? (Military Watch Magazine, США)
  • 20.06 10:03
  • 303
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 20.06 09:44
  • 1
«Аэрофлот» нацелился на получение только самолетов МС-21
  • 20.06 01:59
  • 1
Польский "Титаник" отправляется в рейс! (Myśl Polska, Польша)
  • 19.06 23:40
  • 503
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС