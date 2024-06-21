Финляндия не будет поддерживать отношений с РФ до завершения конфликта на Украине - доклад

Хельсинки. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Отношения Финляндии с Россией останутся замороженными до тех пор, пока ведутся военные действия на Украине, заявила министр иностранных дел Элина Валтонен, представляя в четверг журналистам доклад правительства о внешней политике и политике безопасности.

Доклад подготовлен правительством совместно с президентом.

В нем отмечается, что с Россией будут действовать только дипломатические отношения и необходимое сотрудничество между властями, в том числе на границе.

Россия, согласно докладу, "не считается непосредственной военной угрозой для Финляндии". Вместе с тем, предлагается подготовиться к применению военной силы или угрозе применения военной силы против Финляндии.

В документе отмечается важность сохранения знаний о России и подчеркивается стремление "максимально поддерживать" условия функционирования российского гражданского общества.

"Мы надеемся, что Россия превратится в демократию", - сказала Валтонен, но отметила, что не верит в быстрые перемены в соседней стране.

В Финляндии ожидают продолжения российских "гибридных атак" на страну, примером которых называются якобы организуемый Россией поток просителей убежища на восточную границу.

В Финляндии также предполагают, что после завершения конфликта на Украине Россия быстро "усилит свое военное присутствие и активность на своих западных границах". "Однако членство Финляндии и Швеции в НАТО и более тесное сотрудничество с США укрепят стабильность в Балтийском море и Северной Европе и снизят риск применения военной силы в регионе", - говорится в докладе.

Финляндия пообещала также активно участвовать в формировании политики ядерного сдерживания НАТО.