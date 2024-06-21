Войти
Интерфакс-АВН

Финляндия не будет поддерживать отношений с РФ до завершения конфликта на Украине - доклад

223
0
0
Флаг Финляндии
Флаг Финляндии.
Источник изображения: © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Хельсинки. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Отношения Финляндии с Россией останутся замороженными до тех пор, пока ведутся военные действия на Украине, заявила министр иностранных дел Элина Валтонен, представляя в четверг журналистам доклад правительства о внешней политике и политике безопасности.

Доклад подготовлен правительством совместно с президентом.

В нем отмечается, что с Россией будут действовать только дипломатические отношения и необходимое сотрудничество между властями, в том числе на границе.

Россия, согласно докладу, "не считается непосредственной военной угрозой для Финляндии". Вместе с тем, предлагается подготовиться к применению военной силы или угрозе применения военной силы против Финляндии.

В документе отмечается важность сохранения знаний о России и подчеркивается стремление "максимально поддерживать" условия функционирования российского гражданского общества.

"Мы надеемся, что Россия превратится в демократию", - сказала Валтонен, но отметила, что не верит в быстрые перемены в соседней стране.

В Финляндии ожидают продолжения российских "гибридных атак" на страну, примером которых называются якобы организуемый Россией поток просителей убежища на восточную границу.

В Финляндии также предполагают, что после завершения конфликта на Украине Россия быстро "усилит свое военное присутствие и активность на своих западных границах". "Однако членство Финляндии и Швеции в НАТО и более тесное сотрудничество с США укрепят стабильность в Балтийском море и Северной Европе и снизят риск применения военной силы в регионе", - говорится в докладе.

Финляндия пообещала также активно участвовать в формировании политики ядерного сдерживания НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
25.04.2014
Президент Эстонии о начале новой эпохи в мировой политике и о том, что делать НАТО
25.11.2013
Что осталось от былой военной мощи Украины
11.11.2013
Толкование джаза ("IR", Латвия)
23.01.2013
Профессиональная ликвидация войск
12.11.2012
Будущее программы Нанна–Лугара
08.12.2011
«У нас действительно тупик, но не безвыходный»
31.03.2010
Грядет демилитаризация всей страны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 04:59
  • 2010
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.06 00:12
  • 57
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.06 22:25
  • 26
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 20.06 22:21
  • 2
Американский конгрессмен о соглашении РФ и КНДР: Россия получит неограниченный запас снарядов и ракет, который Северная Корея накапливала 70 лет
  • 20.06 18:46
  • 124
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 20.06 18:28
  • 12
МС-21 готовится к первому полету
  • 20.06 16:35
  • 0
Гиена Европы продолжает проводить мероприятия скрытой мобилизации
  • 20.06 15:33
  • 2
Россия в Арктике создаст системы ПВО и береговые комплексы
  • 20.06 13:53
  • 0
«Почему «непризедент» Дуда громче всех кричал на Швейцарском саммите»
  • 20.06 13:35
  • 2
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 20.06 10:05
  • 1
ВКС России получили новые истребители-бомбардировщики Су-34: насколько мощным окажется производственный скачок? (Military Watch Magazine, США)
  • 20.06 10:03
  • 303
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 20.06 09:44
  • 1
«Аэрофлот» нацелился на получение только самолетов МС-21
  • 20.06 01:59
  • 1
Польский "Титаник" отправляется в рейс! (Myśl Polska, Польша)
  • 19.06 23:40
  • 503
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС