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Белоусов посетил военный городок морской пехоты в Приморье

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Белоусов поручил усилить контроль над реконструкцией военного городка в Приморье

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал инфраструктуру в военном городке 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом в четверг, 20 июня, сообщили в Минобороны РФ.


Главе российского военного ведомства доложили о будущем строительстве новой и реконструкции уже существующей инфраструктуры этого городка. В свою очередь, министр обороны поручил обеспечить за этим жесткий контроль. Министр подчеркнул, что должны быть вовремя построены новые казармы, в которых будут жить военные, созданы хранилища для вооружения и техники, а также обустроена парковая зона.

«Строительство нужно выполнить в срок. Ребята сейчас начнут возвращаться, к этому времени должны быть созданы все условия, чтобы всё было готово», — сказал Белоусов.

Руководитель военного ведомства отметил, что соблюдение графика строительства — личная ответственность руководителя организации военно-строительного комплекса, передает «Газета.Ru».

В Минобороны уточнили, что работы на территории военного городка должны быть проведены в два этапа. Во время первого из них планируется построить три казармы вместимостью по 400 человек, а также столовую на 1 тыс. мест. Срок реализации — до 1 декабря 2025 года. Второй этап включает возведение еще трех казарм, спортивного тренировочного комплекса, пунктов техобслуживания и ремонта, хранилища техники и другой инфраструктуры.

Во время визита в военный городок Белоусов также проинспектировал условия, в которых живут военные, и пообщался с личным составом бригады.

Ранее, 17 июня, министр обороны посетил Центр управления Сухопутных войск и заслушал доклад о боевом дежурстве и контроле боевой работы российских военных в зоне специальной операции по защите Донбасса. Также главе Минобороны рассказали, как скоординирована работа российских миротворцев и комендантов, в том числе и в новых регионах РФ, и представили министру план развития Саратовского высшего артиллерийского командного училища.


До этого, 31 мая, глава оборонного ведомства РФ рассказал, что опыт, полученный при ведении спецоперации, ложится в основу оптимизации боевой работы Вооруженных сил (ВС) России и помогает обновлять и улучшать систему образования военных, а также усиливать оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России. Белоусов подчеркнул, что все цели спецоперации будут достигнуты.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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