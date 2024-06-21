Глава ОСК Пучков: в надводном кораблестроении сменились приоритеты - Интервью ТАСС

Новый глава Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков дал первое интервью, в котором ответил на актуальные вопросы об отечественном военном кораблестроении

В Кронштадте уже во второй раз проходит Международный военно-морской салон "Флот-2024", на котором признанным флагманом в сфере разработок и производства военно-морской техники является Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). О том, насколько конкурентоспособны разработки конструкторских бюро корпорации на мировом рынке военного кораблестроения, планирует ли ОСК в рамках салона подписать новые контракты с военным ведомством и когда наконец тяжелый атомный ракетоносец "Адмирал Нахимов" отправится в море после глубокой модернизации на северодвинском предприятии "Севмаш", в интервью специальному корреспонденту ТАСС Вячеславу Иванову рассказал глава ОСК Андрей Пучков, назначенный на эту должность в августе прошлого года.

— Андрей Сергеевич, с какими новинками и проверенными временем образцами ОСК выступает на Международном военно-морском салоне?

— Салон предоставляет разработчикам и производителям военно-морской техники хорошую возможность демонстрации научного и технического потенциала, продвижения объективной информации о наших новейших достижениях. "Флот-2024", несомненно, будет способствовать развитию деловых контактов наших предприятий с иностранными коллегами, а также налаживанию производственной кооперации при создании образцов вооружений и военной техники.

Что касается экспозиции ОСК на салоне, то она традиционно включает в себя кораблестроение и судостроение. На нашем стенде будут представлены перспективные проекты подводных лодок, боевых кораблей и катеров, а также продукция гражданского судостроения. Полагаю, наибольший интерес для посетителей будут представлять модели подводных лодок проектов 636 и П-750Б, надводных кораблей проектов 22356, 20382, 11711 "Кайман", 12701, катеров проекта 21980Э и 1496М1Э.

— А какова доля корпорации в государственном оборонном заказе вооружений?

— Доля АО "ОСК" в государственном оборонном заказе ВМФ составляет около 75%.

— Как вы считаете, насколько сейчас конкурентоспособны разработки конструкторских бюро ОСК на мировом рынке военного кораблестроения?

— Участие ОСК в ежегодных выставках военно-морской техники только убедительно подтверждает наличие устойчивого внимания к военно-морской составляющей продукции российского военного экспорта. Салон хорошо демонстрирует, что представителей национальных ВМС традиционно интересуют российские многоцелевые фрегаты и корветы, а также неатомные субмарины различных классов.

— В каких регионах мира наиболее популярны корабли и суда, построенные на верфях предприятий ОСК?

— Отечественная военно-морская техника защищает рубежи не только нашей Родины, но и многих других стран.

Высокое качество подлодок и боевых кораблей российского производства, которые по своим тактико-техническим характеристикам не только не уступают, но и во многом превосходят конкурентов, подтверждено десятилетиями надежного сотрудничества с иностранными заказчиками

ОСК совместно с Рособоронэкспортом проводят плановую работу по продвижению военно-морской техники российского производства на мировые рынки, включая совместное проектирование и строительство кораблей на зарубежных верфях. После получения в конце 2016 года права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения корпорация реализует масштабную программу модернизации российских и советских кораблей, ранее поставленных иностранным заказчикам.

— Продолжает ли ОСК использовать наработки конструкторских бюро советского периода для создания новейших кораблей, или сейчас в работе находятся исключительно задумки и идеи уже нового поколения российских корабелов?

— Создание каждого поколения кораблей, как и любой другой техники, — это шаг вперед, но любое поколение морской техники — это дальнейшее развитие имеемого, ранее созданного конструкторского задела, отвечающего требованиям своего времени. Современный корабль — это воплощение опыта проектирования, строительства не одного поколения конструкторов-корабелов, это опыт, полученный в ходе эксплуатации в различных условиях. Без этой связи поколений невозможно получить результат, который мы сегодня называем современным обликом Военно-морского флота.

Конструкторскими бюро, входящими в состав ОСК, накоплен огромный опыт, создана мощная отечественная школа кораблестроения. По всем основным комплексам и системам кораблей имеются наработки, служащие фундаментом для самых смелых и передовых конструкторских решений

Конструкторскими бюро, входящими в состав ОСК, накоплен огромный опыт, создана мощная отечественная школа кораблестроения. По всем основным комплексам и системам кораблей имеются наработки, служащие фундаментом для самых смелых и передовых конструкторских решений.

— Будут ли в этом году предприятия ОСК участвовать в Едином дне приемки военной продукции?

— В январе текущего года ОСК уже участвовала в Едином дне военной приемки, организованном Минобороны России. Тогда заказчику были переданы дизель-электрическая подводная лодка "Можайск" и базовый тральщик "Лев Чернавин". Если организатор этого мероприятия решит провести очередной Единый день приемки в этом году, то мы охотно примем в нем участие.

— Раскройте секрет, планируется ли подписание новых контрактов с Минобороны РФ в рамках Международного военно-морского салона "Флот-2024"?

— Насколько мне известно, планы по заключению новых государственных контрактов у нашего основного заказчика есть. Корпорацией ведется предконтрактная работа по 22 новым кораблям. А вот будут ли заключены госконтракты на МВМС "Флот-2024" или форуме "Армия-2024" — это зависит уже от решения заказчика.

— Не могу не спросить, когда планируется первый выход в море на испытания тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144.2М "Адмирал Нахимов"? И каким ОСК видит будущее для этого корабля? Как оцениваете боевые возможности крейсера?

— Порядок и сроки проведения испытаний определены генеральным графиком ремонта крейсера. Первый выход в море крейсера на испытания планируется после завершения всего комплекса швартовных испытаний в ноябре 2024 года. В настоящее время работы выполняются с соблюдением сроков генерального графика.

На крейсере в соответствии с техническим проектом устаревшие системы и комплексы будут заменены на современные образцы вооружения и военной техники, которые по своим характеристикам соответствуют облику корабля четвертого поколения — флагмана флота

После завершения ремонта Военно-морской флот получит новый, современный корабль, способный выполнять поставленные задачи во всех районах Мирового океана и с гордостью демонстрировать Андреевский флаг.

— Планируется ли передача в состав ВМФ в текущем году атомного подводного крейсера проекта 955А "Борей-А" "Князь Пожарский"?

— Крейсер проекта 955А "Борей-А" "Князь Пожарский" будет передан Военно-морскому флоту в декабре текущего года.

— Продолжает ли ОСК в сложившихся реалиях поддерживать сеть зарубежных сервисных центров по обслуживанию приобретенной у нас морской техники?

— ОСК активно работает на рынке военно-технического сотрудничества. Соответствующая работа ведется системно, в том числе в рамках полученной лицензии на ремонт и оснащение запчастями военной техники, поставленной за рубеж.

Совместно с Рособоронэкспортом предприятия ОСК принимают участие в реализации программы продвижения на зарубежный рынок российской военно-морской техники с акцентом на технологическое сотрудничество в рамках предоставленного права на осуществление внешнеторговой деятельности

Организуется взаимодействие с иностранными судостроителями по созданию совместных предприятий, участие в производстве компонентов на территории инозаказчика, проработка возможности индустриального сотрудничества с заинтересованными странами.

— Ведет ли ОСК совместные опытно-конструкторские работы с другими предприятиями российского ОПК?

— Такие работы ведутся непрерывно. Любой головной корабль — первый корабль, строящийся по новому проекту, — включает в себя до нескольких десятков составных частей ОКР, которые выполняются соисполнителями — предприятиями российского ОПК.

— Ведутся ли на предприятиях и в конструкторских бюро, входящих в ОСК, работы по созданию совершенно новых проектов — кораблей будущего? Какие это будут корабли, как сильно изменится их облик? И каким вы видите отечественное судостроение через 10–20 лет?

— Предприятия и конструкторские бюро тесно взаимодействуют с заказчиком, отраслевыми научными организациями и между собой с целью определения тенденций развития военно-морских флотов, выявления новых технологий и выработки согласованных подходов к перспективным проектам. Эта работа ведется непрерывно. Очевидно, что облик кораблей будущего в настоящее время лишь намечается. Можно уверенно предполагать, что эти корабли должны обеспечивать применение новых средств вооруженной борьбы, большое внимание будет направлено на развитие радиоэлектронного вооружения кораблей. Значительные изменения могут потребоваться в энергетике. Активно изучаются технологии сверхпроводимости, инновационные атомные и неатомные силовые установки.

— Какие в связи с этим новые разработки ведутся сейчас в конструкторских бюро ОСК?

— В надводном кораблестроении сменились приоритеты: от увеличения количества носителей оружия к увеличению единиц высокоточного оружия на одном носителе с возможностью быстрой перезарядки корабля. Получила развитие модульная конструкция корабля для максимальной эффективности его использования в качестве несущей платформы при решении целого комплекса задач.

При этом одним из перспективных направлений для работы специалистов ведущих конструкторских бюро являются исследования и разработки в области создания необитаемых подводных аппаратов и быстроходных безэкипажных катеров.