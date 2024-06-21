Генсек НАТО заявил о важности сплочения альянса на фоне договоренностей РФ и КНДР

Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР требует от стран НАТО большей сплоченности, заявил журналистам в ходе визита в Канаду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Авторитарные силы, такие как Россия, Северная Корея, Иран, Китай, все больше объединяются", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать договор.

По его словам, "этот договор о партнерстве демонстрирует, как они поддерживают друг друга".

Столтенберг подчеркнул, что "самым важным ответом должно стать укрепление НАТО и наше еще большее сплочение для защиты свободы и демократии", добавив, что к нему надо привлекать и те страны, которые не являются членами блока, но "разделяют наши ценности", в частности, Японию, Южную Корею, Австралию.

Генсек альянса выразил опасение, что подписание договора может позволить России способствовать развитию ядерной и ракетной программ КНДР.