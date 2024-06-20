Артиллерийская разведка – залог успеха «бога войны».

Как показывает анализ современных вооруженных конфликтов, возрастание роли разведки, ведущейся непосредственно в интересах огневого поражения противника, носит всеобъемлющий характер. Это вызвано значительной трансформацией форм и способов ведения боевых действий, повышением боевых возможностей средств огневого поражения, а также необходимостью обеспечения разведывательно-ударных действий в ходе систематического огневого воздействия на противника.

Такая тенденция проявилась в ходе специальной военной операции на Украине, обозначив при этом важность артиллерийской разведки совместно с контрбатарейной борьбой. Ввиду этого, военные обозреватели уже не раз отмечали противоборство «артиллерийских школ» в зоне спецоперации.

«Впервые после войны в Корее наша отечественная артиллерия столкнулась с западной артиллерией. Расчеты состоят из украинцев, но инструкторы, и порой командиры орудий – иностранцы, а сами орудия – натовские. Воюют друг с другом две артиллерийские школы: российская и западная», – утверждает известный военный корреспондент, много лет освещающий донбасскую войну, Александр Сладков.

Вместе с тем, за все время проведения спецоперации российские войска накопили достаточный опыт в контрбатарейной борьбе. Стоит вспомнить случай, когда российские артиллеристы в начале спецоперации уничтожили одну из американских гаубиц M777 в момент перезарядки после первого залпа. Это пример того, что при слаженной работе артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы можно достичь значимых результатов. Немалую роль в этом сыграл комплекс «Зоопарк-1М».

Следует отметить, что «Зоопарк-1М» – это современный радиолокационный комплекс, предназначенный для разведки огневых позиций ракетно-артиллерийских средств противника. Зафиксировав выстрел и отследив траекторию полета снаряда (ракеты), комплекс выдает целеуказание собственным средствам огневого поражения и контролирует эффективность их стрельбы. Также данный комплекс способен одновременно обнаружить до 70 различных артиллерийских целей и предоставить их координаты до момента падения снарядов, вести одновременное сопровождение 12 целей, осуществлять автоматизированный обмен информацией с ПУ.

Кроме того, успеху российских войск на поле боя способствует применение современного комплекса звукотепловой разведки «Пенициллин». Он также предназначен для разведки огневых позиций противника. Однако принцип работы «Пенициллин» отличается от большинства подобных РЛС. Комплекс способен фиксировать акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, выдавать точные координаты местоположения орудий и наносить их на электронную карту. Время получения координат от одиночной цели не превышает 5 секунд. Следует отметить, что на сегодняшний день испытываются и применяются и иные средства артиллерийской/контрбатарейной разведки.

Наряду с этим, в ходе СВО впервые начали применяться разведывательно-ударные комплексы. Так, в интересах одного огневого средства могут работать БЛА разных типов, начиная от легких квадрокоптеров до полноразмерных – самолетного типа. Но, с учетом быстроменяющейся обстановки в высокоинтенсивных боевых действиях возрастают требования к скорости передачи данных, гибкости, надежности, а также возможности интеграции разведывательно-ударного комплекса в межвидовую разведывательно-ударную систему.

Так, зачастую, для принятия обоснованного решения при управлении войсками и оружием на более высоком уровне возникали трудности в ситуационной осведомленности об обстановке на поле боя в масштабе времени, близком к реальному.

Таким образом, очевидно, что эффективность современных общевойсковых операций зависит от автоматизации всех видов боевого обеспечения войск: разведки, навигации, РЭБ, связи и т.д., не замыкаясь на локальном звене, а выходящими за пределы уровня «отделение-экипаж-расчет».

Вне всякого сомнения, опыт СВО повлияет на способы применения средств артиллерийской разведки и процессы выявления огневых позиций противника. Однако, более важно, чтобы потоки информации от подсистемы огневого поражения были интегрированы в контур вышестоящего звена управления.

Виктор Секочюс