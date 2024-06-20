Американский конгрессмен о соглашении РФ и КНДР: Россия получит неограниченный запас снарядов и ракет, который Северная Корея накапливала 70 лет

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В Америке продолжают комментировать договорённости России и КНДР в сфере безопасности. Напомним, что в подписанном соглашении о стратегическом партнёрстве есть 4-я глава, которая предусматривает взаимную помощь военного характера на случай агрессии против одной из стран со стороны третьей стороны. При этом, как подчеркнул Ким Чен Ын, Россия уже сталкивается с агрессией со стороны всего блока НАТО.
Американский конгрессмен Майкл Уолтц, представляющий Флориду в палате представителей, комментируя соглашение, заявил о том, что это плохая новость как для Украины, так и для США.
Уолтц, являющийся ветераном войны в Афганистане:
Далее, как и подобает настоящему американскому конгрессмену, Уолтц назвал соглашение между Россией и КНДР «альянсом зла». Видимо, это новая производная от избитого на Западе термина «ось зла».
Продолжая свои рассуждения американский законотворец-республиканец, традиционно перешёл и к критике Байдена. По его словам, администрация Байдена не предприняла никаких шагов, чтобы не дать «альянсу зла» состояться.
Уолтц:
Как видно, уже даже конгрессмен жалуется на то, что при любой попытке заблокировать финансирование киевского режима есть риск оказаться в списке тех, кого Демпартия перед выборами президента назовёт «агентом Кремля».