Американский конгрессмен о соглашении РФ и КНДР: Россия получит неограниченный запас снарядов и ракет, который Северная Корея накапливала 70 лет

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В Америке продолжают комментировать договорённости России и КНДР в сфере безопасности. Напомним, что в подписанном соглашении о стратегическом партнёрстве есть 4-я глава, которая предусматривает взаимную помощь военного характера на случай агрессии против одной из стран со стороны третьей стороны. При этом, как подчеркнул Ким Чен Ын, Россия уже сталкивается с агрессией со стороны всего блока НАТО.

Американский конгрессмен Майкл Уолтц, представляющий Флориду в палате представителей, комментируя соглашение, заявил о том, что это плохая новость как для Украины, так и для США.

Уолтц, являющийся ветераном войны в Афганистане:

Северная Корея накапливала средства поражения – снаряды, ракеты – 70 лет. Россия получит неограниченный запас всего этого, включая баллистические ракеты. И у Северной Кореи в этом свой интерес, потому что она получит передовые российские ракетно-ядерные технологии, технологии в космической программе. И она всё это сможет использовать против всего мира.

Далее, как и подобает настоящему американскому конгрессмену, Уолтц назвал соглашение между Россией и КНДР «альянсом зла». Видимо, это новая производная от избитого на Западе термина «ось зла».

Продолжая свои рассуждения американский законотворец-республиканец, традиционно перешёл и к критике Байдена. По его словам, администрация Байдена не предприняла никаких шагов, чтобы не дать «альянсу зла» состояться.

Уолтц:

В администрации (Байдена) просто пожимают плечами. Единственное, что они в таком случае могут ответить – подписать новые открытые чеки для Украины. Если выступить против такой позиции, то тебя сразу записывают в «агенты Путина». Это самое поверхностное стратегическое мышление.

Как видно, уже даже конгрессмен жалуется на то, что при любой попытке заблокировать финансирование киевского режима есть риск оказаться в списке тех, кого Демпартия перед выборами президента назовёт «агентом Кремля».