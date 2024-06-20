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Техкульт

Накопитель данных на основе ДНК можно сохранить на тысячи лет — в искусственном янтаре

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Янтарь

Ученые из Массачусетского технологического института предложили новый эффективный метод хранения информации с использованием ДНК. При плотности данных до 215 петабайт на 1 грамм ДНК все знания, накопленные человечеством, можно уместить в коробке из-под обуви. Наука уже умеет кодировать информацию в ДНК – проблема в том, как сохранить саму молекулу, которая весьма уязвима к внешним факторам.

Решение было подсмотрено у самой природы – сохранившиеся в янтаре древние насекомые имеют минимальные повреждения ДНК. Поэтому ученые создали аналог янтаря на основе термореактивных полимеров, которые при нагревании застывают подобно минералу и надежно сохраняют содержимое внутри. Но если применить к ним определенные химикаты, вроде цистеамина, материал распадается и можно извлечь его «начинку». Закодированную ДНК при помощи мономеров превращают в небольшие сферы с гидрофобным наружным слоем, потому что влага вредна ДНК. Сферы укладывают в жидкий расплав, затем нагревают его до превращения в стеклоподобное вещество. Технология получила название «усиленная термореактивная ксероконсервация» или T-REX. Эксперименты с кодировкой, запечатыванием, распечаткой и секвенированием ДНК показали, что все данные остаются в сохранности. Данный метод быстрее и дешевле, чем криозаморозка ДНК, но он все равно не подходит для оперативной работы с информацией. А вот для создания архивов в виде наборов янтарных капсул, которые просуществуют тысячелетия, вполне пригоден.

Александр Мартыненко

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