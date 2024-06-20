РФ проводит обновление подводных лодок, идет переход на четвертое поколение - главком ВМФ

Санкт-Петербург. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Россия готовит научный задел для создания подводных лодок пятого поколения, включая стратегические и многоцелевые атомные подлодки (АПЛ), заявил главком ВМФ Александр Моисеев.

"Сейчас идет обновление третьего поколения на четвертое, это не секрет", - заявил он журналистам в среду на Международном военно-морском салоне "Флот-2024"

Главком также заявил, что готовится научный задел для новых работ.

"Несомненно эти работы проводятся, мы всегда думаем о будущем. И военно-научный задел 5-го поколения реализуется уже сейчас. Это касается и стратегов, и многоцелевых АПЛ", - сообщил он.