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ЛИЭКС - Альманах "Невидимое измерение". Новый выпуск

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Сегодня вышел в свет второй выпуск альманаха "Невидимое измерение" за 2024 г. - первого в России периодического издания, посвященного деятельности разведывательных служб разных стран мира, их сильным и слабым сторонам, успехам и просчетам на разных исторических этапах.

Содержание:

• Средства массовой коммуникации в разведке и контрразведке

• Специальные службы Пакистана на современном этапе

• Альянс Five Eyes: вчера, сегодня, завтра

• Разведывательное сообщество Польши

• Контрразведка в США: краткий анализ

• Кризис бразильских спецслужб

• Рецензия на израильский телесериал "Фауда"

• Рецензия на книгу Эми Зегарт "Шпионы, ложь и алгоритмы: история и будущее американской разведки"

Скачайте новый выпуск бесплатно на странице проекта: https://intelligence-express.ru/#almanac

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Польша
Россия
США
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