ЛИЭКС - Альманах "Невидимое измерение". Новый выпуск

Сегодня вышел в свет второй выпуск альманаха "Невидимое измерение" за 2024 г. - первого в России периодического издания, посвященного деятельности разведывательных служб разных стран мира, их сильным и слабым сторонам, успехам и просчетам на разных исторических этапах.
Содержание:
• Средства массовой коммуникации в разведке и контрразведке
• Специальные службы Пакистана на современном этапе
• Альянс Five Eyes: вчера, сегодня, завтра
• Разведывательное сообщество Польши
• Контрразведка в США: краткий анализ
• Кризис бразильских спецслужб
• Рецензия на израильский телесериал "Фауда"
• Рецензия на книгу Эми Зегарт "Шпионы, ложь и алгоритмы: история и будущее американской разведки"
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