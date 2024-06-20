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Интерфакс-АВН

Китай готов к сотрудничеству с Европой, но будет решительно отстаивать свои интересы - вице-премьер Госсовета КНР

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Дин Сюэсян
Дин Сюэсян.
Источник изображения: wikipedia.org

Пекин. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Китай придает большое значение развитию сотрудничества с Евросоюзом, выступает за урегулирование разногласий путем диалога, но будет отстаивать свои интересы, заявил заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян.

"Китай всегда рассматривал Европу как важный полюс многополярной системы и рассматривает Евросоюз как важное направление дипломатии (...) и важного партнера для осуществления своей модернизации", - сказал он на заседании прошедшего в Брюсселе пятого диалога на высоком уровне Китай-ЕС по вопросам окружающей среды и климата. Его слова приводит МИД КНР.

Он заявил, что "обе стороны должны надлежащим образом урегулировать экономические и торговые трения посредством диалога и консультаций", подчеркнув при этом, что "решимость Китая защищать свои собственные законные интересы непоколебима".

Ди Сюэсян подверг критике планы ЕС ввести повышенные тарифы на импорт китайских электромобилей.

Он сказал, что введение ЕС тарифов на китайские электромобили "является типичным протекционизмом, который не способствует "зеленой" трансформации ЕС и наносит ущерб общей ситуации в сфере глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата".

Китайский вице-премьер выразил надежу на то, что европейская сторона "усилит последовательность своей политики сотрудничества с Китаем в области окружающей среды, климата, экономики и торговли", чтобы избежать задержки процесса "зеленой" трансформации из-за экономических и торговых разногласий, устранит барьеры, препятствующих нормальному экономическому и торговому сотрудничеству.

МИД КНР отмечает, что возглавлявший европейскую делегацию заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефкович со своей стороны заявил, что Европа "придает большое значение развитию индустрии электромобилей и готова разрешать разногласия с Китаем путем диалога ".

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Страны
Китай
Проекты
Евросоюз
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