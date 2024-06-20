США и союзники обсуждают степень поддержки членства Украины в НАТО на предстоящем саммите альянса - СМИ

Американский и украинский флаги развеваются на ветру возле Капитолия во вторник, 23 апреля 2024 года, в Вашингтоне.

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - США и несколько ключевых союзников, включая Великобританию, активно обсуждают, насколько решительно следует поддерживать членство Украины в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, чиновники США и Германии предложили, чтобы Североатлантический союз на саммите в следующем месяце пообещал, что у Украины есть "мост" к членству в НАТО, а не "необратимый путь", как заявлял ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По словам источников телеканала, в ближайшие дни тема членства Украины в НАТО будет тщательно обсуждаться союзниками.

Как отметил один американский чиновник, представители администрации президента США Джо Байдена не думают, что слово "необратимый" получит поддержку всего альянса. В частности, предполагают они, против выступит Венгрия.

По мнению другого чиновника, некоторые члены НАТО также неохотно используют это слово, поскольку Украине еще предстоит провести все необходимые для членства демократические и антикоррупционные реформы.

Между тем, один из дипломатов Центральной Европы заявил, что "большинство стран Центральной Европы разочарованы двусмысленностью и медлительностью администрации Байдена", когда дело доходит до определения конкретного пути продвижения Украины к членству в НАТО.

"Мы инстинктивно чувствуем, что должен быть проложен новый путь", - сказал чиновник. "Следует рассмотреть возможность ускоренного продвижения (членства Украины)", - добавил он.

Ранее генсек НАТО заявлял, что видит Украину членом Североатлантического альянса.

"Работа, которую мы ведем сейчас, прокладывает для вас необратимый путь к членству в НАТО. Когда настанет подходящее время, Украина станет членом НАТО. Я сильно ожидаю того дня, когда украинский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО", - говорил он на пресс-конференции в Киеве в апреле.