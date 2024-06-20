Госдепартамент США одобрили продажу Тайваню военных беспилотников и ракет - Пентагон

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу Тайваню беспилотных летательных аппаратов ALTIUS 600M-V стоимостью $300 млн, противопехотной, бронебойной ракетной системы Switchblade 300 стоимостью $60,2 млн и сопутствующего оборудования к этим системам, сообщил Пентагон.

В сообщении агентства оборонного сотрудничества американского Минобороны отмечается, что продажа "поможет повысить безопасность получателя и будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе".

Кроме того, предлагаемая продажа "соответствует законодательству и политике США", она послужит "национальным интересам, экономике и безопасности Соединенных Штатов", отметило агентство.