Прекращение украинского кризиса невозможно без участия России - постпред США при ООН

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Конференция в Швейцарии по Украине не была мирными переговорами, для их проведения необходимо участие России, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Этот саммит не был формальными переговорами. В конце концов, для прекращения войны путем переговоров потребуется, чтобы и Россия, и Украина добросовестно сели за стол переговоров", - сказала Томас-Гринфилд на заседании ООН.

В субботу в Люцерне стартовала двухдневная конференция по урегулированию украинского конфликта. В марте в МИД РФ заявили, что Россия не намерена участвовать в международной конференции по вопросу мира на Украине в Швейцарии. Объясняя причины такого решения, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула: "Этот форум будет посвящен продвижению ультимативной "формулы Зеленского", хотя его швейцарские организаторы делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран".