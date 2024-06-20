Почему США превращают космос в театр военных действий? - Мнения ТАСС

Александр Степанов — о том, почему США продолжают милитаризацию околоземной орбиты, одновременно завидуя совместному освоению космоса РФ и КНР

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Растущие возможности России и Китая в сфере освоения космического пространства, реализуемые двусторонние проекты на околоземной орбите и в рамках совместной программы по освоению Луны вызывают нескрываемую ревность со стороны Вашингтона, уже давно пытающегося и в космосе насадить свою привычную гегемонию.

"Пчелы против меда"

В рамках набирающей обороты милитаризации космического пространства, ключевым локомотивом которой привычно выступает Пентагон, по данным издания The New York Times, Космическим силам США поставлена задача по наращиванию потенциала противоспутникового оружия "для снижения уязвимости США для атак из космоса". В общем, схема стандартная — "пчелы против меда" — в погоне за рекордными бюджетами и трансляцией угроз своим оппонентам. Все в привычном духе агрессивной политики Вашингтона.

По оценкам представителей Министерства обороны США, эта инициатива символизирует "серьезный стратегический сдвиг, поскольку космос становится полем битвы". "Заметьте, не мы это предложили", — могли бы отреагировать представители отечественной космической индустрии и наши китайские товарищи.

Итак, программа Пентагона предполагает дополнить разведывательный потенциал военной спутниковой группировки "новым поколением наземных и космических инструментов, которые позволят защитить спутниковую сеть от атак противника и при необходимости вывести из строя его космические аппараты на орбите".

Глава Космических сил Пентагона (созданных в 2019 году для решения военных задач в космосе) генерал Ченс Салтцмен в марте этого года заявлял, что США "должны защитить космические средства, а также иметь возможность воспретить противнику воспользоваться своими". По его словам, если Штаты лишатся космоса, то проиграют.

Данная экспансивная космическая стратегия принципиально отличается от предшествующих американских военных программ в космосе и существенно расширяет диапазон наступательных возможностей. На деле формируется инструментарий воспрещения доступа на орбиту всем конкурентам США под угрозой уничтожения.

Легализуя свою космическую агрессию, через аффилированную сеть подконтрольных СМИ и соцсети спецслужбы США активно пробрасывают тезисы о якобы существующей угрозе со стороны России и Китая, которые, дескать, уже развернули на орбите многочисленные лазерные установки, кинетические средства поражения, вплоть до ядерного оружия

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл недавно публично заявил, что Китай якобы развернул ряд космических средств, предназначенных для нападения на США. И для того, чтобы успешно действовать в западной части Тихого океана, нужно превзойти их.

Абсолютно очевидно, что это часть нагнетаемой информационной кампании противника, целью которой является последовательная демонизация Москвы и Пекина в глазах западной общественности и мирового сообщества в целом. Однако очевидно, что такие схемы уже неэффективны, и большая часть аудитории стран Глобального юга теперь скептически относится к подобного рода вбросам.

"Паутина смерти"

Также в качестве дополнительной аргументации инициативной милитаризации космоса Пентагоном часто приводится тезис об успешном использовании ВС РФ в ходе конфликта на Украине средств электронного подавления для вывода из строя передовых американских систем вооружения. С этим, конечно, сложно поспорить. Эффективность, безусловно, очевидна и доказана на поле боя массой сожженной техники и выведенных из строя дронов.

Только вот генезис конфликта и американское оружие на границе с Россией почему-то не вызывают у Вашингтона ощущения когнитивного диссонанса при оценке реального источника глобальных угроз, пытающегося разжигать войны за десятки тысяч километров от своей территории.

В апреле этого года глава Космического командования генерал Стивен Уайтинг на конференции космической отрасли в Колорадо, комментируя планы по развертыванию оружия в космосе, заявил: "Сейчас это уже не теория — это реальность. Эти средства уже развернуты, они в окружающей среде". А на днях он сообщил, что с 2018 года Китай втрое расширил свою сеть разведывательных спутников, и назвал ее "нависшей над Тихим океаном паутиной смерти, предназначенной для поиска, фиксации, отслеживания и — да, нанесения ударов по военному потенциалу США и их союзников".

Однако анализ заявлений других американских чиновников от обороны свидетельствует об обратном. Например, помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб констатировал: "Милитаризация космоса неизбежна. История человечества разворачивается там, где есть военные преимущества. Люди будут пытаться их нейтрализовать или сами ими воспользоваться. И космос в этом смысле ничем не отличается [от других пространств]". Вот такая очевидная и прямолинейная логика. Логика перманентной войны.

Космическая доктрина Пентагона

Еще одним приемом оправдания своей агрессивной линии в рамках принципа "окна Овертона" по легализации неприемлемого Пентагон заявляет о проведении "ответственной контркосмической кампании". Нетривиальная двусмысленность и жонглирование формулировками на деле прикрывают инициативные намерения по размещению в космосе собственного оружия.

Помимо противоспутниковых ракет, США также уже давно развернули наземные системы, которые позволяют подавлять радиосигналы и затруднять противнику прием данных со спутников, активно предпринимая шаги по их модернизации.

В соответствии с новым подходом Пентагон собирается взять на себя еще более амбициозную задачу: подавление угроз на орбите. "Достижение космического превосходства посредством эффективного подавления космического потенциала противника" — так описывается эта задача в недавно обновленной космической доктрине Минобороны США

Свежий доклад полковника Космических сил в отставке Чарльза Гэлбрита раскрывает отдельные направления перспективных разработок Пентагона в сфере противоспутникового оружия: кибератаки, лазеры наземного или космического базирования и высокоэнергетические микроволновые установки.

Недавно вышедший в отставку генерал-лейтенант Космических сил Джон Шоу полагает, что частью будущей боевой орбитальной системы наверняка станут устройства направленной энергии наземного или космического базирования. "Они сведут к минимуму космический мусор и будут работать со скоростью света, — сказал он. — Вероятно, это и есть инструмент для достижения нашей цели".

При этом у Пентагона есть секретный проект X-37B — беспилотный космический аппарат, "челнок", который уже совершил семь полетов. Его функционал, помимо инспектора, позволяющего похищать спутники или воздействовать на них, предполагает также потенциальный вывод на орбиту ракетного вооружения, в том числе, вероятно, со специальной боевой частью. Х-37 способен нести до шести ядерных боеголовок. США в ближайшие годы построят восемь таких космолетов, что создает новые вызовы в плане совершенствования средств воздушно-космической обороны.

Помимо этого, американское военное ведомство работает над запуском военных спутников нового поколения, которые смогут маневрировать и дозаправляться в космосе, получат роботизированное оружие, способное захватывать и выводить из строя спутники противника.

Но ясно то, что рубикон уже пройден: космос фактически стал потенциальным и одним из самых вероятных в скором будущем театров военных действий. И основной противник активно этому содействует, в том числе формируя условия для размещения на орбите оружия массового уничтожения.