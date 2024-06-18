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Военное обозрение

У РСЗО HIMARS появилcя серьёзный «конкурент» на Европейском континенте – GMARS

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Источник изображения: topwar.ru

На открывшейся сегодня в Париже оборонной выставке Eurosatory 2024 американская компания Lockheed Martin и немецкий концерн Rheinmetall представили совместную разработку. Речь идет о так называемой «глобальной мобильной артиллерийской ракетной установке» GMARS.

Создание данной техники, оснащенной двойной ракетной пусковой установкой, связано с ростом мирового спроса на системы, способные точно поражать цели на большом удалении. Она должна будет заменить устаревающую систему залпового огня MARS 2 производства ФРГ.

Таким, образом, у РСЗО M142 HIMARS теперь появился серьезный конкурент на Европейском континенте – GMARS.

Источник изображения: topwar.ru

Впрочем, новая техника, разработка которой началась в 2023 году, сочетает в себе технологию HIMARS и шасси Rheinmetall HX 8x8. Так как оно более мощное, чем у M142, установка может нести две ракетные установки вместо одной.

Источник изображения: topwar.ru

Боеприпасы и логистика GMARS примерно на 80 процентов совпадают с HIMARS. Это способствует поддержанию оперативной совместимости военной техники стран НАТО. Предполагается, что первые установки GMARS будут переданы подразделениям уже в 2025 году.

Она способна использовать различные типы боеприпасов, включая GMLRS дальностью до 70 километров и ER GMLRS до 150 км. Также с ее помощью можно вести огонь ракетами ATACMS дальностью до 300 километров и еще более дальнобойными высокоточными PrSM, поражающими цели на дальности до 400 километров.

Также предполагается модернизировать данную установку, после чего она сможет также вести огонь крылатыми ракетами наземного базирования дальностью до 370 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
GMLRS
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
Rheinmetall
Проекты
NATO
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