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Интерфакс-АВН

Китай высокими темпами наращивает ядерный арсенал - СМИ

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Dongfeng 21А (DF-21А)
Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Китай продолжает увеличивать число ядерных боеголовок, и к 2030 году он в этом отношении может сравняться с США и Россией, пишет The Hill со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованный в понедельник.

"Институт оценивает, что к 2030 году китайский арсенал активных межконтинентальных ядерных ракет Китая может вырасти до уровня американских и российских вооружений", - говорится в публикации.

По оценкам Института, в 2023 году китайские запасы ядерного оружия выросли с 410 до примерно 500 боеголовок, находящихся в боевой готовности.

По его данным, сейчас в мире развернуто и находится в боевой готовности около 2,1 тыс. ядерных ракет, и почти все они принадлежат США или России. По прогнозам Пентагона, к 2030 году китайский потенциал может увеличиться примерно до 1 тыс. единиц ядерного оружия, пишет Тhe Hill.

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