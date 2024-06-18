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Интерфакс-АВН

Южная Корея, США и Япония подпишут соглашение об укреплении партнерства для борьбы с угрозами со стороны КНДР - СМИ

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Совместные учения США и Южной Кореи
Совместные учения США и Южной Кореи.
Источник изображения: news.cn

Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - США, Южная Корея и Япония подпишут соглашение об официальном оформлении своего партнерства в области безопасности против угроз, связанных с ядерным оружием Северной Кореи, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра обороны Южной Кореи Син Вон Сика.

Отмечается, что соглашение должно быть оформлено до инаугурации нового президента США в январе 2025 года.

По словам Син Вон Сика, вскоре он встретится со своими американскими и японскими коллегами, чтобы подписать пакт, известный как Трехсторонние рамки сотрудничества в области безопасности.

"Приоритетом было бы создание системы для более эффективного, оперативного и согласованного реагирования Южной Кореи, США и Японии на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи и придания этому необратимого характера", - заявил он.

В сентябре прошлого года КНДР закрепила политику развития ядерных сил в Конституции.

Участники сессии 14-го Верховного народного собрания КНДР рассмотрели и приняли "проект поправок и дополнений к Конституции с целью зафиксировать в основном законе республики (...) статус ядерных вооруженных сил в обороне государства и принципы государственной деятельности в строительстве ядерных вооруженных сил".

Выступивший на сессии северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что "политика наращивания ядерных сил КНДР стала постоянной в качестве основного закона государства". В своей речи он отметил, что США своими действиями "беспрецедентно и максимально усиливают угрозу ядерной войны".

"Более того, они активизировали создание трехстороннего военного альянса с Японией и "Республикой Корея", в результате чего "азиатская версия НАТО" - источник войны и агрессии, наконец, обнаруживает свой отвратительный вид", - сказал лидер КНДР.

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КНДР
США
Южная Корея
Япония
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
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