Генсек НАТО призвал к переводу ядерного арсенала альянса в режим готовности - СМИ

Лондон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса ведут переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия и перевода его в состояние готовности, мотивируя это "угрозами со стороны России и Китая", сообщает британская The Telegraph.

"Я не буду вдаваться в оперативные подробности того, сколько ядерных боеголовок должно быть приведено в состояние готовности, а какие из них следует ставить на хранении, нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Именно этим мы и занимаемся", - сказал он в интервью газете.

Генсек высказался за транспарентность в области ядерной стратегии НАТО, отметив, что она должна стать ее краеугольным камнем политики сдерживания.