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Интерфакс-АВН

Генсек НАТО призвал к переводу ядерного арсенала альянса в режим готовности - СМИ

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Испытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния
Испытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force/Michael Peterson

Лондон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса ведут переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия и перевода его в состояние готовности, мотивируя это "угрозами со стороны России и Китая", сообщает британская The Telegraph.

"Я не буду вдаваться в оперативные подробности того, сколько ядерных боеголовок должно быть приведено в состояние готовности, а какие из них следует ставить на хранении, нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Именно этим мы и занимаемся", - сказал он в интервью газете.

Генсек высказался за транспарентность в области ядерной стратегии НАТО, отметив, что она должна стать ее краеугольным камнем политики сдерживания.

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Страны
Китай
Россия
Проекты
NATO
Ядерный щит
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