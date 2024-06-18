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ТАСС

Ульянов: МАГАТЭ не называет виновных в ударах по ЗАЭС "до поры до времени"

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Постпред РФ при международных организациях в Вене подчеркнул, что, "если нападения будут продолжаться, рано или поздно доказательства появятся"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Обстоятельства пока позволяют главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси ссылаться на отсутствие стопроцентных доказательств, чтобы не называть виновных в атаках на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), но это до поры до времени. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью "Известиям".

"Гросси утверждает, что он и его люди не называют виновных в обстрелах ЗАЭС из-за отсутствия стопроцентных доказательств. Удары осуществляются беспилотниками, а они могут летать во всех направлениях, а потом совершать нападения - дескать, сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на станции, не в силах определить, кто контролировал дроны и осуществлял агрессивные действия в отношении ЗАЭС", - отметил он.

"Все это до поры до времени. Я думаю, что если нападения будут продолжаться, рано или поздно доказательства появятся, и тогда Гросси придется назвать вещи своими именами. Пока обстоятельства позволяют ему ссылаться на отсутствие стопроцентных доказательств", - добавил Ульянов.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически атакуют как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. 

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