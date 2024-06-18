КТРВ представит на Международном военно-морском салоне три РЛС для контроля Севморпути

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ, член Союза мишиностроителей России) представит на Международном военно-морском салоне (МВМС) "Флот-2024" три радиолокационных станции (РЛС) для контроля Северного морского пути (СМП). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпорации.

"В рамках федеральной программы по развитию СМП корпорация разработала проект "Реализация единого информационного пространства Арктической зоны Российской Федерации" на основе многофункциональных радиолокационных комплексов. Сюда входят РЛС "Океан-100" для оперативного контроля за движением судов в различных условиях, береговая РЛС "Иртыш-3С" для контроля надводной обстановки, навигационная РЛС "Терса" для обеспечения безопасного плавания судов по рекам и закрытым водоемам. Одной из новинок в этой области является демонстратор расчета и визуализации траекторий движения судов в ледовой обстановке "Лаперуз", - отмечается в сообщении.