«Мы должны помочь людям — нам вместе жить»

Первый частный отряд гуманитарного разминирования отправился в Луганскую Народную Республику

Заводы, шахты, объекты гражданской инфраструктуры и тысячи гектаров сельхозугодий в новых регионах России всё еще переполнены смертоносными «сюрпризами». Для решения проблемы по инициативе Минобороны РФ и при поддержке частных компаний создается несколько отрядов гуманитарного разминирования. Первый из них в середине июня отправился в Луганскую Народную Республику. Корреспондент «Известий» отправился проводить свежеиспеченных саперов.

Из Москвы — в ЛНР

В заводском дворе мужчины в камуфляжной форме загружают в «буханки» и «Патриоты» бронежилеты, шлемы, противоминные костюмы, миноискатели, коробки и баулы с личными вещами. Это специалисты гуманитарного разминирования компании «Комплит Техник». Она создана по инициативе Министерства обороны РФ и при поддержке РАТМ Холдинга.

Работа идет слаженно и без суеты — до отъезда два часа. Прощального построения не будет. Уже в столице они действуют так, как этого требует обстановка в зоне СВО: многолюдные собрания там — риск попасть под удар противника.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Богдан Степовой Источник изображения: iz.ru

— В отряд разминирования входит несколько десятков человек, их число называть не буду, — рассказал «Известиям» директор Фонда гуманитарного разминирования Андрей Шенаурин. — Отряд серьезный, его готовили на базе Международного противоминного центра. Была теория, но много внимания было уделено и практике. По итогам учебы все сдали экзамены и получили официальные дипломы специалистов гуманитарного разминирования. Они способны очистить от взрывоопасных предметов нужную территорию на глубину до 50 см.

По словам Андрея Шенаурина, сейчас в стране фактически создается новая отрасль — гуманитарного разминирования.

— В новых регионах, где шли интенсивные боевые действия, очень много мин и неразорвавшихся боеприпасов, — уточнил он. — Без их очистки невозможно вернуть мирную жизнь. И наши специалисты должны это сделать.

Отправляющемуся в зону СВО отряду предстоит расчистить участок площадью 25 га. Его в свое время заминировали националисты из печально известного батальона «Айдар» (организация запрещена в России. — «Известия»).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Богдан Степовой Источник изображения: iz.ru

Саперы оснащены всем необходимым, говорит генеральный директор компании «Комплит Техник» Вячеслав Ковалевский.

— Задача важная, объемная, но мы готовы к ее решению, — уверен он.

В путь-дорогу

В отряде гуманитарного разминирования много бывших военных — это саперы, которые имеют опыт службы на Кавказе и в Сирии. Но есть и те, кто изучал инженерно-саперное дело с нуля. У сапера с позывным Саныч есть семья — жена и две дочери. Он полковник, в армии давно отслужил.

— В последние годы работал юристом в фармакологической компании, но сразу после начала СВО пришел в военкомат, попросился добровольцем, — вспоминает он. — Там сказали, что возраст уже не тот, и посоветовали ждать. Через два года я устал это делать и начал искать другой способ послужить Родине. Так я стал сапером.

Дед Саныча был партизаном на территории нынешней Украины во время Великой Отечественной войны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Богдан Степовой Источник изображения: iz.ru

— Мне он рассказывал, что больше всего зверствовали не эсэсовцы, а именно украинские националисты, поэтому в стороне я не мог стоять, решил принять участие в борьбе с их идейными последователями, — говорит Саныч.

Спрашиваю, сильно ли волнуется семья, командировка все-таки непростая.

— Семья спокойна внешне, — уверен Саныч. — И жена, и дочери видели, как я каждое утро собирался и ехал на учебу. Я подготовлен, с нами работали опытные инструкторы, занимающиеся разминированием в новых регионах. Семья мне доверяет и верит в меня.

Саныч считает, что у его отряда есть еще одна очень важная миссия.

— Мы должны помочь людям и завоевать сердца местного населения, — говорит он. — Это легче всего сделать своей работой. Люди должны знать, что мы всегда готовы помочь — нам вместе жить.

Сапер с позывным Мурзилио еще недавно работал санитаром в одном из гражданских медучреждений, но потом решил освоить новую, пусть и опасную профессию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Богдан Степовой Источник изображения: iz.ru

— С подросткового возраста интересовался минно-взрывным делом, книжки, какие только мог достать, читал. Семья и друзья меня поддержали, когда я им сказал, что собираюсь пойти изучать минно-взрывное дело, — говорит он.

Опыт службы у него есть, был в БАРСе (Боевой армейский резерв страны. — «Известия»). В зону СВО отправляется в первый раз.

Тем временем звучит короткая команда — и саперы занимают свои места в автомобилях. Скоро небольшая колонна отправляется в путь — через несколько дней саперы приступят к работе в ЛНР.

Уже туда им отправят новый роботизированный комплекс, который прошел испытания на полигонах под Новосибирском. Он способен обнаружить взрывоопасные предметы как на поверхности земли, так и в слое грунта. В него входят воздушный беспилотник и наземный робот-сапер, которые работают в паре.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Богдан Степовой Источник изображения: iz.ru

По итогам полета БПЛА саперы получают фотоплан — это цифровая панорама местности, составленная из большого числа фотографий высокого разрешения. Получаемые с ее помощью снимки позволяют разглядеть мины и на земле, и даже в траве. Подвешенные под дрон магнитометры позволяют найти магнитные аномалии в толще земли.

После этого в дело вступит наземная роботизированная платформа, оснащенная роторным механизмом, перемалывающим грунт на глубину до 10 см. Платформа создает безопасные для специалистов разминирования проходы. Таким образом существенно уменьшается риск для жизни и здоровья саперов, а эффективность их работы увеличивается в несколько раз.

Богдан Степовой