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Интерфакс-АВН

Не менее восьми стратегических подлодок США находятся на патрулировании в мировом океане - СМИ

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Подводная лодка ВМФ США класса Ohio на военно-морской базе в Пусане, Южная Корея
Подводная лодка ВМФ США класса Ohio на военно-морской базе в Пусане, Южная Корея.
Источник изображения: © AP Photo / Ahn Young-joon

Вашингтон. 16 июня. ИНТЕРФАКС - От восьми до десяти американских стратегических атомных подводных лодок класса Ohio, оснащенных межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II D5, в настоящее время находятся на боевом патрулировании в мировом океане, следует из данных издания Defense One.

В состав американской ядерной триады входят 14 субмарин класса Ohio, каждая из которых несет 20 ракет Trident II D5 и 100 ядерных боеголовок.

В рамках модернизации стратегических ядерных сил США ведут строительство новых подлодок класса Columbia, первая из которых должна выйти на боевое патрулирование в 2031 году.

Всего США планируют построить 12 стратегических подлодок класса Columbia. Они постепенно заменят подлодки Ohio.

Каждая из подлодок нового поколения будет нести 16 модернизированных межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. Trident II D-5 составляют основу американской ядерной триады. Они представляют около 70% стратегического ядерного потенциала США.

Предполагается, что на тихоокеанской базе Бангор (штат Вашингтон) будет размещено шесть подлодок и еще шесть - на базе Кингс-Бэй (штат Джорджия) на Атлантике.

Общая стоимость программы строительства подлодок класса Columbia в предстоящие годы оценивается $113 млрд.

Создаваемые стратегические атомные подводные лодки класса Columbia рассчитаны на 42-летний срок службы.

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Страны
США
Продукция
Trident II
Проекты
Ohio
Trident
Ядерный щит
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